VMI siunčia priminimus tūkstančiams lietuvių: nesumokėjus iki šios datos gali tekti aiškintis

Už 2026 metus privačios žemės savininkams iš viso paskaičiuota sumokėti 65,4 mln. eurų: 817 tūkst. gyventojų turi sumokėti 53,7 mln. eurų, o per 19 tūkst. įmonių – 11,7 mln. eurų. Iki šios dienos gyventojai sumokėjo beveik 29 mln. eurų (apie 482 tūkst. mokėtojų), o 7,4 tūkst. įmonių – 3,8 mln. eurų.
„Žemės mokesčio mokėtojų aktyvumas panašus kaip ir praėjusiais metais“, – sako VMI vadovas Martynas Endrijaitis.
Šiemet gyventojams, kurie nesinaudoja e. paslaugomis, išsiųsta apie 130 tūkst. popierinių žemės mokesčio deklaracijų. Kartais laiškai adresatų nepasiekia, todėl M. Endrijaitis pataria įsitikinti, ar tiksliai nurodytas gyvenamosios vietos adresas: vietovė, gatvė, namo numeris ir pašto kodas. Tai galima pasitikrinti seniūnijoje arba el. valdžios vartų platformoje.
„Jei gyventojas turėjo, bet negavo popierinės deklaracijos, visada galima kreiptis į VMI telefonu +370 5 260 5060“, – primena VMI vadovas.
Mokėtiną sumą galima sužinoti prisijungus prie EDS arba Mano VMI, taip pat paskambinus telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkus žemės mokesčio temą. Identifikavęsi Mano VMI naudotojai gali nelaukdami eilėje automatiniu pranešimu gauti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą.
Tuo pačiu numeriu teikiamos ir individualios konsultacijos dėl mokesčio apskaičiavimo. Norintieji atvykti į VMI aptarnavimo padalinį, turi registruotis iš anksto VMI svetainėje arba tuo pačiu telefono numeriu +370 5 260 5060.
Mokestį galima sumokėti per Mano VMI, EDS arba bankiniu pavedimu, taip pat pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ir kitose mokėjimų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose. Visais atvejais nurodomas žemės mokesčio įmokos kodas 3011.
Jei už savininką moka kitas asmuo, būtina nurodyti ir žemės savininko vardą, pavardę bei asmens kodą.