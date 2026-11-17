Atsižvelgdami į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pasiūlymą, parlamentarai grąžino projektą iniciatoriui tobulinti. Antradienį už tai balsavo 44 Seimo nariai, prieš buvo 13, susilaikė 6.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas parengęs Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas siūlė įteisinti, kad „Regitra“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos turėtų apie tai informuoti vairuotojus.
Palaikydamas projektą Seimo narys konservatorius Jurgis Razma teigė, kad „Regitra“ turėtų teikti tokias paslaugas.
„Daugeliui vairuotojų tas priminimas būtų naudingas. Tikrai ne visada jie yra užfiksavę tą datą ir gauna pranešimą apie baudą. Manau, kad nesunku būtų „Regitrai“ atsiųsti priminimą. Nežinau, kokia čia administracinė našta?“ – antradienį Seimo posėdyje sakė J. Razma, pasiūlęs pritarti įstatymo pataisoms.
Kaip ELTA jau skelbė, iniciatyvai dėl vairuotojų informavimo nepritarusi Vyriausybė sako, kad pageidaujantiems gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą, jau yra sudaryta galimybė užsisakyti tokią paslaugą. Anot Vyriausybės, „Regitra“ „nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos vykdymo tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir jokiais kitais būdais nedalyvauja techninės apžiūros procese“.
Vyriausybė savo išvadoje taip pat pažymi, kad transporto priemonės registracijos metu „Regitra“ nerenka kontaktinių duomenų, reikalingų siųsti pranešimus.
Įvertinus esamus „Regitros“ siunčiamų SMS pranešimų įkainius, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, informacinių pranešimų transporto priemonių valdytojams siuntimas kiekvienais metais kainuotų apie 80 tūkst. eurų.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja vairuotoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.