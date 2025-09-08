Šarūnas Matijošaitis su verslo partneriais įsigytą sklypą pardavė žymiai brangiau

Skelbiama, jog rugpjūčio pabaigoje Šilainiuose duris atvėrusi „Lidl“ parduotuvė stovi ant dviejų žemės sklypų. Pirmąjį, iki 2022 m. vasario 7 d. priklausiusį valstybei, iš fizinio asmens įsigijo Š. Matijošaitis su verslo partneriais. Tais pačiais metais sklypas buvo parduotas prekybos tinklui „Lidl“.
Kartu su šiuo sandoriu parduotas ir antrasis sklypas, suformuotas 2001 m. ir daugiau nei 20 metų priklausęs valstybei. 2022 m. spalio 11 d. jį įsigijo bendrovė UAB „Autoeta“, kuri iki tol sklypą nuomojosi ir jame teikė ilgalaikio automobilių stovėjimo paslaugą aplinkinių daugiabučių gyventojams. Vėliau sklypą nusipirkusi bendrovė jį pardavė kartu su anksčiau minėtu atkurtu žemės sklypu.
Portalo „Kas vyksta Kaune“ gauti duomenys rodo, jog šių dviejų sklypų pardavimas Š. Matijošaičiui, jo partneriams ir bendrovei UAB „Autoeta“ lėmė milijoninį pelną.
„Registrų centro“ pateiktais duomenimis, Š. Matijošaitis su kitais bendrasavininkais 47,3 arų dydžio atkurtą sklypą iš fizinio asmens įsigijo vos už 46 tūkst. eurų, o štai bendrovė UAB „Autoeta“ 63,73 arų dydžio sklypą įsigijo iš valstybės už 406 tūkst. eurų.
Tiesa, vos po kelių mėnesių abu sklypai tą pačią dieną ir visų bendrasavininkų prekybos tinklui „Lidl“ buvo parduoti už daugiau nei septynis kartus didesnę sumą – 3,359 mln. eurų. Tai užfiksuota sandorių ataskaitoje, su kuria susipažino portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai.
„Duotuoju laikotarpiu jokių naujų statinių sklypuose neatsirado, o NT vertė per kelis mėnesius taip pat ženkliai nesikeitė, tad galima daryti išvadą, kad minėtų sklypų vertė padidėjo nesant objektyvios priežasties, galimai sklypą suformuojant, sklypus įsigyjant jau iš anksto turint pirkėją, kuris būtų pasiryžęs tiek mokėti“, – rašoma portale.
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė situaciją pakomentavo taip::
„Du sklypai, skirti parduotuvės statybai Šilainiuose, buvo įsigyti iš kelių skirtingų fizinių bei juridinių asmenų. Statybos leidimas komerciniam objektui buvo gautas pagal bendrą nustatytą tvarką. Atliekant sklypo vertinimą, buvo analizuojamas jo tinkamumas „Lidl“ parduotuvės statybai – buvo atsižvelgta į lokacijos patogumą, klientų poreikį šioje vietoje naujai parduotuvei, infrastruktūros išpildymą. Neabejojame, kad „Lidl“ sklypus įsigijo laikantis teisės aktų. Susipažinome su straipsnyje pateikta papildoma informacija, ją įvertinsime.“
LRT tyrimų skyrius anksčiau yra skelbęs, jog naudodamasis neskaidria žemės privatizavimo schema, Š. Matijošaitis įsigijo mažiausiai 34 sklypus patraukliuose rajonuose – Kauno centre, Vičiūnuose, Lampėdžiuose, Šilainiuose, Panemunėje, Žaliakalnyje ir prie Islandijos plento.
Nuosavybės teisės į sovietmečiu nusavintą žemę buvo atkuriamos buvusiems savininkams, tačiau LRT dokumentai rodo, jog savalaikė informacija apie laisvos žemės vietas buvo prieinama tam tikroms pusėms.
LRT tyrimą atlikusių asmenų vertinimu, šią informaciją naudojo tarpininkai, pažadėję padėti atkuriant nuosavybę mainais į žemės sklypų pardavimą Š. Matijošaičiui ar su juo susijusiems asmenims už simbolinę kainą, bet vis tiek didesnę nei valstybės suteikta kompensacija.
