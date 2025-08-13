Šaltiniai: „Ignitis grupė“ antrojo jūros vėjo parko konkurse ketina dalyvauti be partnerio

Todėl grupė ketina jame dalyvauti viena, BNS patvirtino du šaltiniai. Vis dėlto neatmeta, kad partneris galėtų prisijungti ir vėliau, jei „Ignitis grupė“ laimėtų aukcioną.
„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas birželį sakė, kad grupė atlieka jūrinio parko strateginio partnerio atranką.
Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.
Konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai, jų paraiškų laukiama iki rugsėjo 8 dienos, o laimėtoją tikimasi paskelbti iki šių metų pabaigos.
Konkurso dalyviai galės pretenduoti į 15 metų trukmės valstybės skatinimą. Jį laimėtų didžiausią vystymo mokestį pasiūlęs arba iš valstybės mažiausios metinės elektros gamybos skatinimo apimties paprašęs dalyvis.
Konkurso dalyvių nuosavas kapitalas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. sumos, reikalingos parko elektrinių įrengimui ir prijungimui prie tinklų (3,126 mlrd. eurų) – tai yra bent 625,2 mln. eurų.
Be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“. Už teisę vystyti projektą jos sumokėjo 20 mln. eurų mokestį valstybei, dar 30 mln. eurų išleista jūros dugno tyrimams, studijoms, darbuotojų darbo užmokesčiui.
