Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šaltiniai: „Ignitis grupė“ antrojo jūros vėjo parko konkurse ketina dalyvauti be partnerio

2025-08-13 13:02 / šaltinis: BNS
2025-08-13 13:02

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ kol kas nerado partnerio, su kuriuo galėtų dalyvauti birželio pradžioje paskelbtame antrojo daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės vėjo parko Baltijos jūroje vystymo konkurse.

Ignitis

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ kol kas nerado partnerio, su kuriuo galėtų dalyvauti birželio pradžioje paskelbtame antrojo daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės vėjo parko Baltijos jūroje vystymo konkurse.

REKLAMA
0

Todėl grupė ketina jame dalyvauti viena, BNS patvirtino du šaltiniai. Vis dėlto neatmeta, kad partneris galėtų prisijungti ir vėliau, jei „Ignitis grupė“ laimėtų aukcioną. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas birželį sakė, kad grupė atlieka jūrinio parko strateginio partnerio atranką. 

REKLAMA
REKLAMA

Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.  

REKLAMA

Konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai, jų paraiškų laukiama iki rugsėjo 8 dienos, o laimėtoją tikimasi paskelbti iki šių metų pabaigos. 

Konkurso dalyviai galės pretenduoti į 15 metų trukmės valstybės skatinimą. Jį laimėtų didžiausią vystymo mokestį pasiūlęs arba iš valstybės mažiausios metinės elektros gamybos skatinimo apimties paprašęs dalyvis.

REKLAMA
REKLAMA

Konkurso dalyvių nuosavas kapitalas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. sumos, reikalingos parko elektrinių įrengimui ir prijungimui prie tinklų (3,126 mlrd. eurų) – tai yra bent 625,2 mln. eurų.

Be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“. Už teisę vystyti projektą jos sumokėjo 20 mln. eurų mokestį valstybei, dar 30 mln. eurų išleista jūros dugno tyrimams, studijoms, darbuotojų darbo užmokesčiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų