„Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA šiemet augo 4 proc. iki 301 mln. eurų

Tuo metu jos koreguotas grynasis pelnas siekė146,2 mln. eurų – 11,2 proc. mažiau (164,6 mln. eurų), o grynasis pelnas – 111,4 mln. eurų – 33,8 proc. mažiau (168,4 mln. eurų), trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
Pasak grupės, koreguoto EBITDA augimą daugiausiai lėmė geresni žaliųjų pajėgumų ir tinklų segmentų rezultatai. Pirmojo rezultatas ir toliau sudaro didžiausią grupės koreguoto EBITDA dalį (55,4 proc.).
„Ignitis grupės“ investicijos sausį–birželį siekė 343,2 mln. eurų – 18,7 proc. mažiau nei prieš metus (422,3 mln. eurų), iš jų 48,1 proc. investuota į tinklus, 45,6 proc. – į žaliuosius pajėgumus, daugiausiai saulės, sausumos vėjo parkų ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) plėtrą.
Grupės teigimu, investicijos šiemet sumažėjo keliems projektams pasiekus komercinės veiklos pradžią arba statyboms artėjant prie pabaigos.
