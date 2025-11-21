Rietave planuojama statyti energijos kaupimo sistemą

„MT Group“ ir su ja susijusi bendrovė „Pure Energy Solutions“ pasirašė tai numatančią sutartį, panešė „MT Group“.
35 megavatų (MW) galios 140 megavatvalandžių (MWh) talpos kaupikliai bus prijungti prie „Litgrid“ pastotės. Augant saulės ir vėjo energijos gamybai Baltijos šalyse, nauji kaupikliai užtikrins dažnio valdymą bei balansavimo rezervus, jie taip pat dalyvaus Baltijos bei „Nord Pool“ balansavimo rinkose, rašoma pranešime.
2024 metais įkurtos „Pure Energy Solutions“ galutiniai naudos gavėjai yra jos vadovas Artūras Jacikas (50 proc. akcijų) ir Mindaugas Zakaras ( 49 proc.), įmonę valdantys per jų 100 proc. kontroliuojamas bendroves „Energetinė nepriklausomybė“ ir „Zakaras Holding“.
Pastaroji yra vienintelė „MT Group“ akcininkė, rodo Registrų centro duomenys.