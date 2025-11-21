 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rietave planuojama statyti energijos kaupimo sistemą

2025-11-21 11:11 / šaltinis: BNS
2025-11-21 11:11

Dujų ir kitos infrastruktūros statybos įmonė „MT Group“ už 27,8 mln. eurų suprojektuos ir pastatys energijos kaupimo sistemą Rietave, Plungės rajone, vakarų Lietuvoje

Kunigaikščių Oginskių rūmų Rietave parteris (nuotr. tv3.lt)

0

„MT Group“ ir su ja susijusi bendrovė „Pure Energy Solutions“ pasirašė tai numatančią sutartį, panešė „MT Group“. 

35 megavatų (MW) galios 140 megavatvalandžių (MWh) talpos kaupikliai bus prijungti prie „Litgrid“ pastotės. Augant saulės ir vėjo energijos gamybai Baltijos šalyse, nauji kaupikliai užtikrins dažnio valdymą bei balansavimo rezervus, jie taip pat dalyvaus Baltijos bei „Nord Pool“ balansavimo rinkose, rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 metais įkurtos „Pure Energy Solutions“ galutiniai naudos gavėjai yra jos vadovas Artūras Jacikas (50 proc. akcijų) ir Mindaugas Zakaras ( 49 proc.), įmonę valdantys per jų 100 proc. kontroliuojamas bendroves „Energetinė nepriklausomybė“ ir „Zakaras Holding“.

Pastaroji yra vienintelė „MT Group“ akcininkė, rodo Registrų centro duomenys. 

