„Regitra“ turi naujieną vairuotojams: štai kas nuo šiol pasikeis

Be to, svetainės informacija bus prieinama negalią turintiems žmonėms, kurie galės lengvai surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
„Regitros“ klientai lengvai atpažins naujosios svetainės spalvas bei dizainą, kuris išliko panašus, tačiau svarbiausi pokyčiai slypi tinklapio viduje – patobulinta naršymo struktūra, supaprastinta informacijos paieška, įdiegtas aiškesnis meniu, o visa pagrindinė informacija pateikiama lengvai suprantama kalba.
Paskutinįkart svetainė atnaujinta 2017 m.
Tai svarbu ne tik bendram klientų patogumui, o ypač tiems žmonėms, kurie naudojasi ekrano skaitytuvais, kad suprastų pateiktą turinį.
„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvieno kliento kelionė mūsų svetainėje būtų sklandi, informatyvi ir saugi. Norime, kad tiek paslaugų kainos, tiek jų užsakymo būdai ar kita aktuali informacija būtų randama greitai, be papildomų kliūčių“, – sako Ingrida Čiapė, „Regitros“ Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė.
Atnaujinta svetainė buvo kuriama įsiklausant į vartotojų lūkesčius – šiuolaikiškas dizainas veikia tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. Kartu įgyvendinti ir sprendimai, užtikrinantys aukštą kibernetinį saugumą.
„Skirdami dėmesį kiekvienam vartotojui, norime parodyti, kad mums svarbu būti prieinamiems visiems – nepriklausomai nuo turimų gebėjimų ar naudojamų technologijų. Tai yra mūsų, kaip socialiai atsakingos įmonės, įsipareigojimas“, – pažymi I. Čiapė.
