Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ turi naujieną vairuotojams: štai kas nuo šiol pasikeis

2025-08-29 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 11:30

„Regitra“ pristato atnaujintą informacinę svetainę www.regitra.lt, kuri nuo šiol ne tik atitinka šiuolaikinius saugumo reikalavimus, bet ir yra dar patogesnė vartotojams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Regitra“ pristato atnaujintą informacinę svetainę www.regitra.lt, kuri nuo šiol ne tik atitinka šiuolaikinius saugumo reikalavimus, bet ir yra dar patogesnė vartotojams, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
0

Be to, svetainės informacija bus prieinama negalią turintiems žmonėms, kurie galės lengvai surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.  

„Regitros“ klientai lengvai atpažins naujosios svetainės spalvas bei dizainą, kuris išliko panašus, tačiau svarbiausi pokyčiai slypi tinklapio viduje – patobulinta naršymo struktūra, supaprastinta informacijos paieška, įdiegtas aiškesnis meniu, o visa pagrindinė informacija pateikiama lengvai suprantama kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinįkart svetainė atnaujinta 2017 m.

Tai svarbu ne tik bendram klientų patogumui, o ypač tiems žmonėms, kurie naudojasi ekrano skaitytuvais, kad suprastų pateiktą turinį.  

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvieno kliento kelionė mūsų svetainėje būtų sklandi, informatyvi ir saugi. Norime, kad tiek paslaugų kainos, tiek jų užsakymo būdai ar kita aktuali informacija būtų randama greitai, be papildomų kliūčių“, – sako Ingrida Čiapė, „Regitros“ Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė.  

REKLAMA

Atnaujinta svetainė buvo kuriama įsiklausant į vartotojų lūkesčius – šiuolaikiškas dizainas veikia tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. Kartu įgyvendinti ir sprendimai, užtikrinantys aukštą kibernetinį saugumą. 

„Skirdami dėmesį kiekvienam vartotojui, norime parodyti, kad mums svarbu būti prieinamiems visiems – nepriklausomai nuo turimų gebėjimų ar naudojamų technologijų. Tai yra mūsų, kaip socialiai atsakingos įmonės, įsipareigojimas“, – pažymi I. Čiapė. 

Paskutinį kartą svetainė buvo atnaujinta 2017 m. Informacine svetainė ir toliau bus nuolat tobulinama pagal klientų poreikius.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų