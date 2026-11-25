Viena esminių šio pokyčio naudų klientams – aiškesnė paslaugų kainų struktūra, kuri leis matyti iš ko susideda galutinė paslaugų kaina.
Daugiau aiškumo klientams
Vienas svarbiausių pokyčių yra susijęs su paslaugų suskirstymu. Iki šiol kai kurios paslaugos buvo sujungtos į bendrą kainą, o pagal naująją tvarką jų sudedamosios dalys bus aiškiai atskirtos.
Pavyzdžiui, užsakant vairuotojo pažymėjimą bus atsižvelgiama į tai, ar kliento nuotrauka jau yra valstybės registruose, ar ją reikia padaryti papildomai „Regitros“ padalinyje, o galutinė kaina priklausys nuo individualiai kiekvienam klientui suteiktų paslaugų. Kitaip tariant, jei nuotrauka registre jau yra ir ji ne senesnė kaip 5 metai, klientas mokės mažiau.
„Kiekvienam iš mūsų svarbu žinoti ne tik paslaugos kainą, bet ir suprasti, už ką mokame. Tad peržiūrėjome visas teikiamas paslaugas, jų sudėtį ir kainos apskaičiuotos remiantis Vyriausybės patvirtinta metodika. Norime, kad klientams būtų kuo aiškiau, už kokias paslaugas jie moka, o kiekviena kaina būtų pagrįsta realiomis jos teikimo sąnaudomis“, – sako „Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė.
Vairavimo egzaminai
Nuo kitų metų keisis tiek teorijos, tiek praktikos egzaminų kainos. Iki šiol visų kategorijų teorijos egzaminas kainavo 10 Eur, tačiau nuo kitų metų kainos bus diferencijuojamos pagal pasirinktą kategoriją. Pavyzdžiui, populiariausios B kategorijos teorijos egzamino kaina mažės iki 9,08 Eur, o, pavyzdžiui, A kategorijos (motociklininkai) kainuos 12,97 Eur.
Kalbant apie praktikos egzaminus, B kategorijos egzamino, laikomo „Regitros“ automobiliu, kaina keisis nuo 41,26 iki 50,51 Eur. Šią kainą sudarys dvi dalys: praktikos egzamino organizavimas ir vykdymas (41,53 Eur) bei naudojimasis „Regitros“ automobiliu (8,98 Eur).
Egzaminų kainos skirsis priklausomai nuo kategorijos, organizuoti reikalingų išteklių ir naudojamų transporto priemonių. Detalesnį kainų sąrašą rasite čia.
Vairuotojo pažymėjimai
Iki šiol visiems esamiems ir būsimiems vairuotojams pažymėjimo kaina buvo vienoda – 17,15 Eur. Nuo kitų metų galutinė kaina priklausys nuo konkrečios kliento situacijos ir pasirinkto užsakymo būdo. Kitaip tariant, jei asmuo jau turi galiojančią, ne senesnę kaip 5 m. nuotrauką gyventojų registre ir pažymėjimą užsisakys internetu, vairuotojo pažymėjimo kaina sieks vos 7,55 Eur. Padalinyje pirmąkart išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 13,55 Eur. Tuo tarpu, jei nuotrauką vis tik reikės atnaujinti „Regitros“ padalinyje, vairuotojo pažymėjimo kaina bus 21,19 Eur.
Svarbu pastebėti, kad klientų patogumui ženkliai pinga ir vairuotojo pažymėjimų užsakymas skubos tvarka, pavyzdžiui, jei seniau, pageidaujant užsisakyti pažymėjimą per 1 dieną kainuodavo 51,45 Eur, tai nuo sausio mėn. užsakant jį internetu ir turint galiojančią nuotrauką kainuos gerokai pigiau – 22,65 Eur. Tuo tarpu užsakant pagaminti per 5 d. internetu ir turint minėtą nuotrauką, kaina taip pat pinga daugiau nei perpus – nuo 34,30 Eur. iki 15,10 Eur.
Transporto priemonių registracija: aiškesnė paslaugų struktūra
Keisis ir transporto priemonių registravimo paslaugų kainodara. Nuo sausio 1d. klientai galės matyti dar detalesnį paslaugos išskaidymą, kur bus išskirti registravimo veiksmai, registracijos dokumentų išdavimas, numerio ženklai, transporto priemonės autentiškumo bei kitos reikalingos patikros.
Pavyzdžiui, internetu registruojant Lietuvoje anksčiau jau registruotą transporto priemonę, klientas aiškiai matys, kad šią paslaugą sudaro transporto priemonės duomenų keitimas (4,97 Eur.), registracijos liudijimas (2,46 Eur.), numerio ženklų priskyrimas (0,71 Eur.) ir valstybinio numerio plokštelė (4,79 Eur.). Detaliau su registracijos kainodara galima susipažinti čia.
Internetu pigiau
„Regitra“ ir toliau skatins klientus naudotis elektroninėmis paslaugomis. Jas užsakant internetu praktiškai visais atvejais bus taikomi mažesni įkainiai. Tačiau svarbu pastebėti, kad net ir internetu teikiamos paslaugos turi savo sąnaudas, kurias įvertinus ir nustatomas įkainis. Joms reikalingas informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas, duomenų tvarkymas, darbuotojų atliekami veiksmai, o užsakant fizinius dokumentus ir jų paruošimas bei pristatymo organizavimas.
Skaitmenizacija ir paslaugų paprastinimas išlieka viena svarbiausių „Regitros“ strateginių krypčių. Bendrovė ir toliau sieks, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų gauti greitai, saugiai ir patogiai neišėjus iš namų.
Vyksta aktyvūs pasiruošimo darbai
Šiam naujos kainodaros įgyvendinimui „Regitra“ ruošiasi iš anksto. Vykdomi intensyvūs informacinių sistemų atnaujinimai, peržiūrimi paslaugų teikimo procesai, organizuojami darbuotojų mokymai.
Taip pat siekdama užtikrinti kuo sklandesnį perėjimą prie naujojo paslaugų katalogo „Regitra“ iš anksto organizuoja susitikimus su verslo klientais ir susijusiomis asociacijomis. Šių susitikimų metu ne tik išsamiai pristatoma kainodaros struktūra, bet ir atsakoma į visus iškylančius klausimus.