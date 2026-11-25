Pasak Prezidentūros, susitikime taip pat aptarti artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetai, dvišaliai santykiai ir geopolitinė situacija.
G. Nausėdos teigimu, Nyderlandai yra vieni svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių, pastaruoju metu tapę ir didžiausiu užsienio investuotoju šalyje.
„Matome didelį potencialą toliau plėtoti bendradarbiavimą aukštųjų technologijų sektoriuose, ypač gynybos, bepiločių orlaivių ir kovos su jais technologijų bei dvejopos paskirties elektronikos srityse“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Kaip vieną naujausių dvišalio bendradarbiavimo gynybos srityje pavyzdžių prezidentas įvardijo Lietuvos sutartį su Nyderlandų bendrove „Damen“ dėl naujo daugiafunkcio laivo Karinėms jūrų pajėgoms statybos.
„Norėtume neapsiriboti vien karinės technikos ir įrangos įsigijimu, bet pereiti prie glaudesnio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje, įskaitant bendrą gamybą, technologijų perdavimą ir Lietuvos įmonių įtraukimą į Nyderlandų tiekimo grandines“, – sakė G. Nausėda.
Anot prezidento, šalys taip pat galėtų stiprinti bendradarbiavimą bioekonomikos srityje, pasitelkdamos Lietuvos gyvybės mokslų ir biotechnologijų sektorius, žemės ūkio išteklius bei mokslinių tyrimų pajėgumus.
Kalbėdamas apie saugumo situaciją regione, G. Nausėda akcentavo, kad Rusija ne tik tęsia karą prieš Ukrainą, bet ir intensyvina hibridines, kibernetines, dezinformacijos bei sabotažo operacijas prieš ES ir NATO nares.
„Tai ypač akivaizdu mūsų regione, tačiau tokios grėsmės jaučiamos ir visoje Europoje. Todėl daugiau dėmesio skiriame savo atsparumui, didiname ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą ir stipriname sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą“, – teigė prezidentas.
Šalies vadovas taip pat pabrėžė būtinybę toliau koordinuotai izoliuoti Rusiją tiek ES, tiek NATO lygmeniu.
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