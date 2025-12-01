 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Realco“: praėjusį mėnesį Vilniaus NT rinkoje buvo parduoti 588 butai

2025-12-01 17:19 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 17:19

Pirminėje sostinės nekilnojamojo turto (NT) rinkoje šių metų lapkritį buvo parduoti 588 butai, rodo „Realco“ duomenys. Bendrovės teigimu, tai yra trečias mėnuo iš eilės, kai pardavimų skaičius viršija 500 būstų.

Nekilnojamasis turtas. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

Skelbiama, kad daugiausia lapkričio mėnesį Vilniuje buvo nupirkta ekonominės klasės butų – iš viso 329. Taip pat dar 217 žmonių įsigijo vidutinės klasės būstą, o 42 – prestižinės. 

Anot bendrovės, vidutinė siūlomo įsigyti prestižinės klasės būsto kaina sostinėje praėjusį mėnesį siekė kiek daugiau nei 5,5 tūkst. eurų už kvadratinį metrą. Tuo metu bendra vidutinė visų pirminėje rinkoje esančių butų kvadratinio metro kaina lapkritį Vilniuje siekė per 3,7 tūkst. eurų.

Sostinės būstų „sandėlyje“ esančių butų skaičius pirmą kartą šiais metais nukrito žemiau 5 tūkst. ribos ir siekė 4 805 butus. „Realco“ duomenimis, lapkritį Vilniaus rinkai buvo pasiūlyti 374 nauji butai.

Paskutinį šių metų rudens mėnesį pirkėjai galėjo rinktis iš 2 713 ankstyvos statybos stadijos butų, taip pat 1 945 jau pastatytų ar esančių netoli statybų pabaigos bei 106 dar nepradėtų statyti būstų.

„Be to, šiuo metu Vilniuje yra 3 917 butų, kurie dar neparduodami, bet jiems jau yra gautas statybų leidimas. Logiška manyti, kad bent kažkokia jų dalis jau artimiausiais mėnesiais papildys pirminę sostinės NT rinką“, – pranešime cituojamas „Realco“ pardavimų direktorius Marijonas Chmieliauskas.

Bendrovės duomenimis, šį lapkritį populiariausias tarp NT pirkėjų buvo Verkių mikrorajonas, kuriame per mėnesį iš viso parduoti 76 butai. Tuo metu Justiniškėse buvo parduotas 61 būstas, Pašilaičiuose – 52, Naujamiestyje – 50, Naujininkuose – 49 butai.

