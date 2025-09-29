Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjerė apie gyventojų planus trauktis iš pensijų fondų: vertinkime apklausų reprezentatyvumą

2025-09-29 16:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 16:22

Naujausioms apklausoms rodant, kad kitąmet pasitraukti iš pensijų fondų planuoja maždaug 60 proc. kaupiančiųjų, premjerė Inga Ruginienė pirmiausia ragina įvertinti šių apklausų reprezentatyvumą. Visgi, politikė toliau laikosi nuomonės, kad Seimo sprendimas liberalizuoti kaupimą antroje pensijų pakopoje žmonėms leis geriau priimti su savo pajamomis susijusius sprendimus.

Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

Naujausioms apklausoms rodant, kad kitąmet pasitraukti iš pensijų fondų planuoja maždaug 60 proc. kaupiančiųjų, premjerė Inga Ruginienė pirmiausia ragina įvertinti šių apklausų reprezentatyvumą. Visgi, politikė toliau laikosi nuomonės, kad Seimo sprendimas liberalizuoti kaupimą antroje pensijų pakopoje žmonėms leis geriau priimti su savo pajamomis susijusius sprendimus.

„Apklausa nerodo realių skaičių, nes, matyt, reprezentatyvumą reikėtų pasižiūrėti. Ir net jei taip bus – mano tikslas buvo sudaryti galimybę žmonėms pasirinkti, ar būti antroje pakopoje ir kaupti, (…) ar išeiti ir pasirinkti kitus investavimo ir taupymo būdus“, – žurnalistams pirmadienį sakė I. Ruginienė.

Anksčiau buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigė, kad priėmus pertvarką iš pensijų fondų 2026-aisiais gali pasitraukti apie 20 proc. kaupiančiųjų.

Vyriausybės vadovės teigimu, valstybė privalo gerbti gyventojų teisę patiems spręsti, kaip jie leis savo uždirbtus pinigus.

„Gerbkime žmonių apsisprendimą“, – aiškino I. Ruginienė.

Tai, kad iš antros pakopos ketina trauktis 6 iš 10 gyventojų, rodo pirmadienį portalo LRT paskelbta apklausa.

Anot apklausos, atsiimti pinigus iš pensijų fondų labiau linkę vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys kaime ar mažesniuose miestuose, ir respondentai, turintys vidurinį ar profesinį išsilavinimą.

Stabdyti kaupimo antroje pensijų pakopoje neketinantys atsakė 32 proc. respondentų – jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą bei didžiausias šeimos pajamas per mėnesį gaunantys žmonės, vadovai. 

80 proc. apklaustųjų atsakė palaikantys Seimo priimtą sprendimą leisti atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, 44 proc. tam visiškai pritaria ir 36 proc. greičiau pritaria.

Seimas birželį leido nuo 2026-ųjų gyventojams leisti dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat sudaryti galimybes paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų. 

