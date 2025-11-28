 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prancūzijos karinių laivų gamybos milžinė „Naval Group“ dairosi partnerių Lietuvoje

2025-11-28 09:58 / šaltinis: BNS
2025-11-28 09:58

Lietuvos įmonės tikisi tapti Prancūzijos karinių laivų gamybos milžinės „Naval Group" tiekėjomis, penktadienį skelbia portalas „Verslo žinios".

Lietuvos įmonės tikisi tapti Prancūzijos karinių laivų gamybos milžinės „Naval Group“ tiekėjomis, penktadienį skelbia portalas „Verslo žinios“.

„Naval Group“ gruodžio pradžioje Vilniuje pristatys daugiafunkcio jūrinio patrulinio laivo sprendimą. Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos direktorius Darius Lasionis teigė, jog partnerystė su Prancūzijos įmone paskatintų naujų inovatyvių produktų ar sprendimų kūrimą. 

Jis portalui sakė, kad pažintis su „Naval Group“ užsimezgė pernai, o bendradarbiavimas su asociacijos narėmis suaktyvėjo, kai buvo paskelbtas Lietuvos gynybos biudžetas ir planuojamos investicijos į karinio laivyno atnaujinimą, modernių karinių laivų įsigijimus. 

„Naval Group“ yra aukštųjų technologijų įmonė, veikia penkiuose žemynuose, 17-oje šalių bei generuoja 4,1 mlrd. eurų metinių pajamų, joje dirba daugiau nei 16 tūkst. žmonių.

