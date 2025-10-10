Kalendorius
Popovienė pasisakė apie planus pertvarkyti sporto valdymo sistemą

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ramina sporto bendruomenę, jog dėl planų Nacionalinę sporto agentūrą (NSA) sujungti su Nacionaline sporto taryba, finansavimas mažinamas nebus, pokyčiai bus minimalūs.

„Nereikia gąsdinti ir sporto bendruomenės tiesiog tarpusavyje pykdyti, nes tai yra tokie labai nedideli pakeitimai, kurie Nacionalinę sporto tarybą kartu su sporto agentūra jungiant, bus įtraukiama daugiau nevyriausybinių organizacijų, sportininkų, pačių federacijų tam, kad tas skaidresnis finansavimo paskirstymas būtų visiems kartu“, – žurnalistams penktadienį teigė ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Noriu pabrėžti, kad šiuose pakeitimuose nei joks finansavimas nebus mažinamas, niekas iš esmės per daug nesikeis“, – pridūrė ji.

„Neskubėsime, įsivertinsime“

Pasak R. Popovienė, ministerija privalo daryti korekcijas, tačiau visi sprendimai bus derinami su sporto bendruomene.

„Neskubėsime, įsivertinsime ir tikrai išklausysime ir sportininkų, ir visų, kas turės pasiūlymų, ir rasime tą patį geriausią sprendimą, nieko nenaikiname, koreguojame mažais pakeitimais“, – pabrėžė ministrė.

BNS rašė, kad minima pertvarka planuojama pertvarkyti Nacionalinę sporto agentūrą (NSA), integruojant jos funkcijas į naujai formuojamą Nacionalinę sporto tarybą ir Lietuvos sporto centrą.

Švietimo ministerijos teigimu, reforma leis į sprendimų priėmimą dėl sporto finansavimo įtraukti daugiau nevyriausybininkų, pačias sporto organizacijas ir sportininkus. 

Keliasdešimt Seimo narių šią savaitę kreipėsi į STT prašydami įvertinti būsimąją reformą antikorupciniu požiūriu.

Kreipimesi į STT, kurį matė BNS, parlamentarai teigia, kad reforma „kelia rimtų abejonių dėl skaidrumo, pagrįstumo ir efektyvumo“.

Pasak jų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neįvertino, kad vykdant reformą bus atleidžiami darbuotojai, dėl funkcijų perdavimo gali sutrikti veiklos tęstinumas ar kad naujos institucijos nebus pajėgios pradėti veiklos laiku.

