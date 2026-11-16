Po 10 metų elektromobilių savininkų gali laukti nemaloni staigmena: gamintojas prabilo apie baterijų kainas

Kinijoje vykusios Pasaulinės interneto konferencijos metu „Geely Holding Group“ valdybos pirmininkas Li Shufu kartu su elektromobilių gamintojo NIO vadovu Williamu Li aptarė vieną svarbiausių iššūkių, su kuriais ateityje gali susidurti elektromobilių savininkai.
Abiejų bendrovių vadovai atkreipė dėmesį į problemą, kuri šiuo metu dar nėra plačiai paplitusi, tačiau gali išryškėti senstant Kinijos elektromobilių parkui.
Nors elektromobiliai paprastai turi mažiau mechaniškai judančių dalių nei automobiliai su vidaus degimo varikliais, jų naudojimo trukmę gali apriboti baterijos būklė. Ilgainiui mažėjant jos talpai, trumpėja viena įkrova nuvažiuojamas atstumas, o rimtesni gedimai gali pareikalauti brangaus remonto.
Automobilis dar tinkamas naudoti, bet baterija – jau nebe?
NIO vadovas W. Li pasiūlė pažvelgti į situaciją iš ilgesnės automobilio eksploatavimo perspektyvos. Pavyzdžiui, dešimties metų senumo elektromobilis, nuvažiavęs apie 200 tūkst. kilometrų, dar galėtų būti naudojamas penkerius ar šešerius metus. Tačiau jeigu per tą laiką baterija smarkiai susidėvėtų arba sugestų, savininkui tektų spręsti, ar apskritai verta ją keisti.
„Geely“ vadovo Li Shufu teigimu, naujos baterijos kaina gali būti tokia didelė, kad jos keitimas senesniame elektromobilyje ekonomiškai neapsimokėtų. Be to, ne visais atvejais daug pigiau kainuoja ir senos baterijos remontas.
Jo nuomone, Kinijoje šios problemos mastas dar nėra iki galo atsiskleidęs, nes didžioji dalis šalies elektromobilių parko yra palyginti nauja, tačiau situacija keisis, kai vis daugiau automobilių pasieks dešimties ar penkiolikos metų amžių.
Nauja baterija gali kainuoti apie 13 tūkst. eurų
Kokio dydžio išlaidos gali laukti elektromobilių savininkų, rodo Kinijos baterijų gamintojo CATL techninės priežiūros padalinio pateikti duomenys. Kinijos leidinio „Yicai“ kalbinto Šanchajuje veikiančio CATL serviso inžinieriaus teigimu, visos elektromobilio baterijos pakeitimas gali kainuoti apie 100 tūkst. juanių, arba maždaug 13 tūkst. eurų.
Tuo metu atskirų baterijos komponentų remontas tame pačiame servise paprastai kainuoja nuo 10 iki 20 tūkst. juanių – maždaug 1,3–2,6 tūkst. eurų.
Vis dėlto šie skaičiai atskleidžia problemos esmę. Jeigu senesnio elektromobilio rinkos vertė siekia vos kelis tūkstančius eurų, naujos baterijos įsigijimas gali kainuoti daugiau nei pats automobilis.
Ne visada paprasta ir suremontuoti turimą bateriją. Kai kuriuose elektromobiliuose atskiri elementai integruoti tiesiai į bendrą baterijos korpusą. Tokia konstrukcija leidžia efektyviau išnaudoti vietą ir sumažinti svorį, tačiau gali apsunkinti pažeistų elementų keitimą.
Remontuojant taip pat būtina išsaugoti baterijos sandarumą, aušinimo sistemos veikimą ir užtikrinti, kad nauji elementai tinkamai veiktų su likusiais.
Senesnių elektromobilių jau vengia ir pardavėjai
Baterijų būklė turi įtakos ne tik eksploatavimo išlaidoms, bet ir naudotų elektromobilių vertei. Leidinio „Rest of World“ paskelbtoje analizėje, remiantis Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, nurodoma, kad maždaug keturi iš penkių apklaustų naudotų automobilių pardavėjų Kinijoje atsisakė prekiauti senesniais nei penkerių metų elektromobiliais. Viena iš tokio atsargumo priežasčių – sunkumai įvertinant baterijos būklę ir galimų remonto išlaidų riziką.
Kinijos automobilių pardavėjų asociacijos duomenimis, trejų metų senumo elektromobilis vidutiniškai išsaugo apie 45 proc. pradinės vertės. Dar 2023 metais šis rodiklis siekė beveik 55 proc.
Vis dėlto elektromobilių nuvertėjimą lemia ne vien baterijų būklė. Didelę įtaką turi ir naujų modelių kainų mažėjimas, spartus technologijų tobulėjimas bei konkurencija Kinijos rinkoje.
Siekdama aiškiau apibrėžti baterijų ilgaamžiškumo reikalavimus, Kinija nuo šių metų liepos pradėjo taikyti naują rekomendacinį standartą. Jame numatyta, kad įprastų lengvųjų elektromobilių baterijos po penkerių metų arba 100 tūkst. kilometrų turėtų išsaugoti bent 82 proc. pradinės panaudojamos energijos talpos, po aštuonerių metų arba 160 tūkst. kilometrų – 75 proc., o po dešimties metų arba 200 tūkst. kilometrų – 70 proc.
„Geely“ ir NIO siūlo kitokį sprendimą
Vieną galimų būdų spręsti senstančių baterijų problemą „Geely“ mato bendradarbiaudama su NIO, kuri jau ne vienus metus plėtoja automatizuotų baterijų keitimo stotelių tinklą.
Šiose stotelėse vairuotojui nereikia laukti, kol baterija bus įkrauta. Automatinė įranga iš automobilio išima išsikrovusią bateriją ir į jos vietą sumontuoja kitą, jau įkrautą. Visa procedūra paprastai trunka kelias minutes.
Tokia sistema suteikia galimybę atskirti automobilio eksploatavimą nuo konkrečios baterijos naudojimo trukmės. Baterijoms susidėvėjus, jas galima išimti iš apyvartos ir pakeisti kitomis, neįpareigojant kiekvieno vairuotojo įsigyti visiškai naują bateriją.
Rugsėjo pabaigoje „Geely“ ir NIO pasirašė susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Pagal jį „Geely“ ketina perduoti savo baterijų keitimo verslą „Yiyi Power“ ir investuoti 640 mln. juanių – maždaug 84 mln. eurų – į NIO energetikos padalinį „NIO Power“.
Už tai „Geely“ numatyta 30 proc. šios bendrovės akcijų. Sandoris dar turi sulaukti reikalingų leidimų ir atitikti kitas užbaigimo sąlygas.
Abi bendrovės taip pat ketina kurti bendrus baterijų keitimo technologijų standartus, o „Geely“ planuoja pristatyti lengvuosius automobilius, kurių baterijas bus galima keisti NIO tinkle.
Rugsėjo pabaigoje Kinijoje jau veikė 4 126 NIO baterijų keitimo stotelės, o iki 2030 metų bendrovė siekia jų skaičių padidinti iki 10 tūkst.
Vis dėlto ši technologija turi ir savų iššūkių. Norint, kad skirtingų gamintojų automobiliai galėtų naudotis tomis pačiomis stotelėmis, būtina suderinti baterijų matmenis, tvirtinimo mechanizmus, elektros jungtis ir valdymo sistemas.
Be to, tokio tinklo plėtra reikalauja didelių investicijų, todėl kol kas nėra aišku, ar baterijų keitimas galėtų tapti plačiai naudojamu sprendimu už Kinijos ribų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!