Pirmoji tokia „Norfa“ parduotuvė Lietuvoje: nustebsite, kas viduje

Tai pirmoji „Norfa“ pajūryje ir pirmasis šio prekybos tinklo kompleksas su integruotomis, šiuolaikiškai įrengtomis sporto erdvėmis.
Įrengti uždarus teniso kortus prašė Palangos miesto savivaldybė, siekdama kurorte plėsti ištisus metus veikiančią sporto infrastruktūrą ir patenkinti tiek miesto, tiek šalies teniso bendruomenės lūkesčius.
„Norfos mažmena“ yra plačiai žinoma šalyje kultūros ir sporto rėmėja. Bendrovė per „Norfos“ labdaros ir paramos fondą jau dvidešimt metų organizuoja ir teikia materialinę, socialinę ir kitokią pagalbą mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkosaugos ir kitose visuomenei naudingose srityse.
Bangų g. 11A įsikūrusioje XXL formato „Norfoje“ (pirmame pastato aukšte) veiks 12 savitarnos ir 2 įprastinės kasos. „Norfos“ prekybos salės plotas sieks apie 2 tūkst. kv. metrų. Į parduotuvę investuota 9 mln. eurų, joje dirbs 28 darbuotojai. Prekybos centre taip pat įsikurs „N“ vaistinė. Šalia prekybos centro yra stovėjimo aikštelė, talpinanti 116 automobilių. Aikštelėje veiks 5 elektromobilių stotelės.
Įrengtas naujos kartos LED apšvietimas su asimetrine optika
Antrame pastato aukšte įsikurė pirmieji pajūrio kurorte uždari teniso kortai – Palangos teniso arena. Šios modernios arenos atidarymas – galimybė populiarinti ir vystyti tenisą Palangoje visus metus. Naujoje uždaroje arenoje įrengtos trys aukšto lygio kiliminės dangos lauko teniso aikštės su plačiais užribiais ir aukštomis lubomis. Arena išsiskiria ne tik savo dydžiu, bet ir techniniais sprendimais.
Čia įrengtas naujos kartos LED apšvietimas su asimetrine optika, galinga vėdinimo sistema, puiki kortų apžvalga su patogiais foteliais ir mini tribūnomis žiūrovams, erdvios rūbinės - viskas ko reikia aukšto lygio teniso turnyrams ir treniruotėms. Tai bene vieninteliai Lietuvoje uždari teniso kortai, kurie pritaikyti sportuoti bei mėgautis tenisu ir neįgaliesiems.
Šiuo metu šalyje yra 160 „Norfa“ parduotuvių. „Norfos“ prekybos tinklas 2025 m. planuoja 14 naujų ar atnaujintų parduotuvių, į kurias ketina investuoti apie 25 mln. eurų.
„Norfos mažmenos“ 2024 metų prekių ir paslaugų apyvarta siekė 1078,266 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) – 10,57 proc. daugiau negu 2023 metais, kai bendrovės pardavimai sudarė 975,174 mln. Be PVM apyvarta išaugo 10,56 proc. - nuo 811,167 mln. iki 896,838 mln. eurų.