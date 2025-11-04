 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pigiausių produktų krepšelis spalį pigo 1 proc.

2025-11-04 10:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 10:12

Pigiausių produktų krepšelis šių metų spalį, palyginti su rugsėju, pigo 1 proc. – 0,72 euro ir buvo 5,6 proc. arba 3,73 euro brangesnis nei prieš metus, rodo Pricer.lt analizė.

Maisto produktai, pirkėjai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Pigiausių produktų krepšelis šių metų spalį, palyginti su rugsėju, pigo 1 proc. – 0,72 euro ir buvo 5,6 proc. arba 3,73 euro brangesnis nei prieš metus, rodo Pricer.lt analizė.

0

Palyginti su prieškariniu 2021 metų spalio mėnesiu, krepšelis dabar yra 28,7 proc. (15,84 euro) brangesnis.

Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje rugsėjį išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio prekių krepšelis brango 1,33 euro iki 64,38 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje vietoje – prekybos centrų tinklas „Rimi“, sumažinęs kainą 8,26 euro iki 68,7 eurų. Trečia – internetinė parduotuvė „Barbora“ (krepšelis brango 1,89 euro iki 69,53 eurų), ketvirtoje vietoje atsidūrė – internetinė parduotuvė „E-Rimi“ (pigo 1,38 euro iki 69,87 eurų), penkta – „Norfa“ (brango 0,64 euro iki 72,52 eurų).

Toliau reitingo lentelėje rikiuojasi „Iki“ internetinė parduotuvė „Last Mile“ (pigo 2,95 euro iki 73,68 eurų), „Iki“ (pigo 1,10 euro iki 74,52 eurų) ir rugsėjį trečioje vietoje buvęs „Lidl“ (brango 4,09 euro ir dabar siekia 74,8 eurų).

Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Lidl“ krepšelio yra 10,42 euro arba 16,2 proc.

Iš Pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 34 prekės, pigo 15, nekito kaina 3 prekių.

Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 15 prekių iš 52 stebimų. Labiausiai brangusios prekės – juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausi obuoliai, vištų kiaušiniai, pigiausias jogurtas, viščiukų broilerių ketvirčiai, virta „Samsono“ „Daktariška“ dešra, pigiausias saulėgrąžų aliejus, pigiausia degtinė, pigiausias juodasis šokoladas, pigiausia virta dešra, raikytas „Sumuštinių“ batonas „Vilniaus Duona“, kiaulienos kumpis,  klasikinė mažai sūdyta silkių filė „Zigmas“ aliejuje, natūralus „Dvaro“ pienas 3,5 proc.

Kainos buvo užfiksuotos Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „Rimi.lt“.

