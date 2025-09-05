Pieno supirkimo kaina Lietuvoje per metus išaugo ketvirtadaliu

Anot MMO, pieno kaina šiais metais Lietuvoje augo du kartus sparčiau nei vidutiniškai ES šalyse.
Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje rugpjūtį vidutinė pieno supirkimo kaina siekė 48,1 cento – 24,7 proc. daugiau nei prieš metus.
Tuo metu Estijoje natūralaus pieno kilogramas paskutinį vasaros mėnesį kainavo 18 proc. daugiau nei pernai – 48,9 cento.
