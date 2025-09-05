Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pieno supirkimo kaina Lietuvoje per metus išaugo ketvirtadaliu

2025-09-05 09:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 09:27

Vidutinė natūralaus žaliavinio pieno supirkimo kaina Lietuvoje šių metų rugpjūtį siekė 48,3 cento už kilogramą – 23,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, rodo Europos Sąjungos (ES) pieno rinkos observatorijos (MMO) išankstiniai duomenys.

Pieno supirkimo kainos paaugo. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Anot MMO, pieno kaina šiais metais Lietuvoje augo du kartus sparčiau nei vidutiniškai ES šalyse.

2

Anot MMO, pieno kaina šiais metais Lietuvoje augo du kartus sparčiau nei vidutiniškai ES šalyse. 

Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje rugpjūtį vidutinė pieno supirkimo kaina siekė 48,1 cento – 24,7 proc. daugiau nei prieš metus. 

Tuo metu Estijoje natūralaus pieno kilogramas paskutinį vasaros mėnesį kainavo 18 proc. daugiau nei pernai – 48,9 cento.

