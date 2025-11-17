Per savaitę šalyje brango biokuras ir degalai

Agentūros duomenimis, didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF per savaitę sumažėjo 0,6 proc. ir siekė 31,6 euro už megavatvalandę (MWh). LEA teigimu, gamtinių dujų kainų mažėjimą ir toliau lėmė vidutinė gamtinių dujų paklausa, sutapusi su pakankama SGD bei gamtinių dujų, importuojamų vamzdynais, pasiūla.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos nepakitusios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 27–30 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 60,5 proc., Europos saugyklose – apie 82 proc.
Aptariamu laikotarpiu, lapkričio 10–14 dienomis, per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 564,2 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 209,3 GWh. Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,4 GWh dujų.
Šalyje gamtinių dujų suvartojimas per savaitę padidėjo 5,3 proc., suvartota 236,5 GWh gamtinių dujų.
Vidutinė Brent naftos kaina pastarąją savaitę siekė 63,9 USD/bbl ir buvo tai 0,2 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai sudarė 64 USD/bbl.
Agentūros teigimu, naftos kainų sumažėjimą iš dalies lėmė vis dar išliekantis rinkos susirūpinimas dėl naftos pertekliaus. Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus tokios pačios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 60–70 USD/bbl ribose.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse padidėjo 0,2–1,2 proc., išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,1 procento. Dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse padidėjo 0,5–5,6 procento, išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,1 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo ir sudaro 0,095 Eur/l.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę išliko stabili, fiksuojant tik nežymų – 0,5 proc. – sumažėjimą nuo 98,5 Eur/MWh iki 98,1 Eur/MWh. Pasak agentūros, elektros kainų lygį palaikė augęs elektros vartojimas bei ypač savaitės pradžioje buvusi maža nacionalinė generacija.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje lapkričio 10–16 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 3 proc. – iki 251,6 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 124,8 GWh, arba 16,3 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę šalyje pasigaminome apie 50 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausiai elektros energijos pagamino vėjo jėgainės (65,9 GWh) – jų generacija, palyginti su ankstesne savaite, augo 22,8 proc. Saulės elektrinės pagamino 6,8 proc. mažiau, 7,3 GWh elektros, o šiluminės elektrinės – 7,9 proc. daugiau (23 GWh). 35,3 proc. daugiau (17 GWh) elektros energijos sugeneravo ir hidroelektrinės.
Tuo metu biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 21,95 Eur/MW ir buvo padidėjo 0,6 proc. didesnė, lyginant su ankstesne savaite (21,81 Eur/MWh). Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 20,41 Eur/MWh.