Pensijų priedai: rugsėjį lietuviai papildomai gavo po 77 eurus

Baigus kaupimą joje gyventojų sukauptas turtas parduodamas, o už gautus pinigus „Sodros“ jie nusiperka pensijų anuitetą – teisę kiekvieną mėnesį gauti papildomą priedą prie įprastinės senatvės pensijos.
„Sodra“ skaičiuoja, kad rugsėjo pabaigoje pensijų anuitetus buvo įsigiję 4832 gyventojai. Jiems mokėtų standartinių anuitetų be paveldėjimo galimybės vidutinė išmoka siekė 77,51 euro, o su paveldėjimu – 66,14 euro.
Didžiausia mėnesio išmoka yra 364,74 euro, o mažiausia – 9,51 euro.
Iš viso per rugsėjo mėnesį į Pensijų anuitetų fondą (PAF) už įsigytus pensijų anuitetus pervesta 0,55 mln. eurų.
Jei uždirba pelno, jį paskirsto gavėjams
Baigus kaupimą, pensijų fondų valdymo bendrovės gyventojų turtą parduoda, o pinigus perveda „Sodrai“.
Atskaičiusi 2,5 proc. nuo gautos sumos administravimo sąnaudoms, likusius pinigus ji deda į PAF.
Iš jo kas mėnesį pensininkams ir yra mokami priedai prie pensijų – vadinamieji pensijų anuitetai.
PAF turtas, kurio vertė rugsėjo pabaigoje buvo 74,3 mln. eurų yra paskirstytas į tris portfelius arba „puodus“: likvidumo (virš 1 mln. eurų), garantinį (beveik 17 mln. eurų) ir augimo (54,3 mln. eurų).
Likvidumo portfelio tikslas – užtikrinti lėšas pensijų anuitetų išmokų mokėjimui trumpuoju laikotarpiu (6 mėn.). Tad jį sudaro lėšos, laikomos „Sodros“ sąskaitose.
Garantinio portfelio tikslas – užtikrinti lėšas ilgesnio laikotarpio (5 m. ir ilgiau) pensijų anuitetų išmokoms, laikinai lėšas investuojant į skolos vertybinius popierius ir terminuotuosius indėlius.
Augimo portfelio investavimo tikslas – uždirbti investicinę grąžą kiekvienam pensijų anuitetui per laikotarpį iki 20 metų. Tad čia lėšos investuojamos į akcijas, investicinius fondus (indeksinius, prekiaujamus biržoje (ETF) ir kt.).
Jeigu portfelių turtas parduodamas brangiau, nei buvo pirktas, „Sodros“ valdomas fondas gauna pelną, kurį paskirsto anuitetų gavėjams.
Tiesa, rugsėjį tokio pelno fondas neuždirbo ir jo nepaskirstė.
Rezultatus lėmė sumažintos bazinės palūkanų normos
Naujausioje PAF ataskaitoje „Sodra“ pažymi, kad rugsėjo mėnuo statistiškai yra laikomas pačiu blogiausiu metų mėnesiu investavimui. Visgi kiekviena taisyklė turi savų išimčių ir šiais metais rugsėjo rezultatais „Sodra“ nesiskundžia.
Anot jos, tai labiausiai nulėmė Amerikos centrinio banko (FED) sprendimas sumažinti bazines palūkanų normas.
„Kuo mažesnės palūkanos, tuo pigiau verslai gali skolintis pinigus. Tai reiškia, kad didėja investicijos, auga darbuotojų poreikis, kyla atlyginimai, spartėja vartojimas, o svarbiausia – auga ekonomika.
Su jos augimu tikėtina kyla ir akcijų kainos, todėl šis sprendimas ir yra toks džiugus investuotojams. Tik kyla klausimas – kodėl FED šį sprendimą priėmė būtent dabar?“ – rašoma ataskaitoje.
Pasak „Sodros“, pats reikšmingiausias veiksnys, lėmęs palūkanų mažinimą, buvo silpnėjanti darbo rinka.
„Vis daugiau žmonių susiduria su problemomis stengdamiesi gauti darbą. Per praėjusius pusantrų metų nedarbas Amerikoje padidėjo 0,5 proc. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nereikšminga suma, ji reprezentuoja 840 tūkst. žmonių, kurie per šį laikotarpį buvo priskirti bedarbių kategorijai.
Šis skaičius dar labiau gąsdina, jeigu į jį pažvelgtume iš istorinės perspektyvos. Nuo pat gūdaus aštuntojo dešimtmečio, kai R. Niksono įsakymu buvo atsisakyta Bretton Woods sistemos (JAV doleris buvo fiksuotas prie aukso kainos), iki pat 2019 metų COVID-19 krizės, visi ekonominių nuosmukių laikotarpiai pasižymėjo vienu bruožu – prieš pat juos arba jų pačioje pradžioje išaugdavo nedarbo rodikliai. Pavyzdžiui, prieš 2008 metų krizę nedarbas buvo pašokęs būtent per 0,5 proc.“ – atkreipė dėmesį ji.
„Sodra“ pabrėžė, kad rugsėjo mėnesį taip pat buvo uždaryta Amerikos vyriausybė, nes respublikonai su demokratais nepasiekė bendro susitarimo dėl šalies biudžeto, o dėl to buvo pristabdyta įvairių valstybinių įstaigų veikla – nuo muziejų iki tyrimų centrų.
Tai reiškia, kad jeigu per ateinantį mėnesį situacija nebus išspręsta, bendras nedarbas gali dar išaugti, nuo rugsėjo pradžioje buvusių 4,3 proc. iki 4,6 proc..
Būtent todėl, anot „Sodros“, spalio pabaigoje tikimasi sulaukti dar vieno palūkanų normų mažinimo, kuris turėtų paskatinti akcijų rinkas toliau kilti aukštyn.
Visgi, ji atkreipia dėmesį, kad palūkanų mažinimas turi ir savų minusų.
„Pagrindinis jų minusas – auganti infliacija. Todėl vienas sunkiausių FED uždavinių yra, kovojant su nedarbu Amerikoje, „neužšokti nuo vilko ant meškos“ – kai mažinant bazines palūkanų normas darbo rodikliai negerėja, o infliacija kyla.
Kyla stagfliacijos grėsmė, o tai yra viena blogiausių situacijų, kurioje gali atsidurti šalies ekonomika“, – pabrėžė „Sodra“.
Nepaisant to, ji pažymi, kad kol kas PAF investiciniai rezultatai jokių rūpesčių nekelia, o per mėnesį Augimo portfelio vertė pakilo 2,26 proc., panašiai ir lyginamojo indekso (+2,27proc.).