Pelną per metus ketvirtadaliu išauginusi „PayPal“ skelbia apie naują partnerystę

Anot „PayPal Holdings“ pranešimo, pajamos liepą-rugsėjį siekė 8,42 mlrd. dolerių, o grynojo pelno gauta 1,25 mlrd. dolerių. Abu rodikliai viršijo „FactSet“ kalbintų analitikų prognozių vidurkius.
Atsiskaitymų per „PayPal“ praėjusį metų ketvirtį apimtys buvo 8 proc. solidesnės nei prieš metus – 458,1 mlrd. dolerių, finansinių operacijų sumažėjus 5 proc. iki 6,5 milijardo. Aktyvių sistemos vartotojų per metus padaugėjo 1 proc. iki 438 milijonų.
„PayPal Holdings“ antradienį, dar iki JAV biržų atidarymo, paskelbė apie planus diegti ACP (Agentic Commerce Protocol), kad išplėstų pokalbių roboto „ChatGPT“ naudotųjų atsiskaitymų galimybes.
Milijonai „ChatGPT“ naudotųjų galės akimirksniu atsiskaityti už pirkinius per „PayPal“, o „PayPal“ naudojančių prekybininkų ir „OpenAI“ naudotųjų tinklai bus tarpusavyje integruoti, teigiama bendrovės pranešime.
Po šios žinios „PayPal“ akcijų kursas ikibiržinėje prekyboje Niujorke šoktelėjo 14 procentų.