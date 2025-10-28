Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Pelną per metus ketvirtadaliu išauginusi „PayPal“ skelbia apie naują partnerystę

2025-10-28 14:35 / šaltinis: BNS
2025-10-28 14:35

Tarptautiniu mastu veikiančios JAV atsiskaitymų sistemos „PayPal“ operatorė pranešė grynojo pelno trečiąjį šių metų ketvirtį gavusi 24 proc. daugiau nei prieš metus, pajamoms augus 7 procentais.

(nuotr. PayPal) (nuotr. gamintojo)

Tarptautiniu mastu veikiančios JAV atsiskaitymų sistemos „PayPal“ operatorė pranešė grynojo pelno trečiąjį šių metų ketvirtį gavusi 24 proc. daugiau nei prieš metus, pajamoms augus 7 procentais.

REKLAMA
0

Anot „PayPal Holdings“ pranešimo, pajamos liepą-rugsėjį siekė 8,42 mlrd. dolerių, o grynojo pelno gauta 1,25 mlrd. dolerių. Abu rodikliai viršijo „FactSet“ kalbintų analitikų prognozių vidurkius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsiskaitymų per „PayPal“ praėjusį metų ketvirtį apimtys buvo 8 proc. solidesnės nei prieš metus – 458,1 mlrd. dolerių, finansinių operacijų sumažėjus 5 proc. iki 6,5 milijardo. Aktyvių sistemos vartotojų per metus padaugėjo 1 proc. iki 438 milijonų.

REKLAMA
REKLAMA

„PayPal Holdings“ antradienį, dar iki JAV biržų atidarymo, paskelbė apie planus diegti ACP (Agentic Commerce Protocol), kad išplėstų pokalbių roboto „ChatGPT“ naudotųjų atsiskaitymų galimybes.

REKLAMA

Milijonai „ChatGPT“ naudotųjų galės akimirksniu atsiskaityti už pirkinius per „PayPal“, o „PayPal“ naudojančių prekybininkų ir „OpenAI“ naudotųjų tinklai bus tarpusavyje integruoti, teigiama bendrovės pranešime.

Po šios žinios „PayPal“ akcijų kursas ikibiržinėje prekyboje Niujorke šoktelėjo 14 procentų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų