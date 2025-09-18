Pavėluotai pasikreipusiems dėl pensijos – siūloma išeitis

Jei Seimas pritartų, tokias atvejais būtų laikoma, kad žmogus, įgijęs bent minimalų stažą pensijai gauti, pageidauja atidėti jos skyrimą. Tai reikštų, kad ateityje jis galėtų tikėtis didesnės pensijos.
„Įstatymo pataisomis siekiama sumažinti žmonių, kurie vėluoja kreiptis dėl senatvės pensijos daugiau kaip 12 mėnesių, praradimus ir įtvirtinti, jog prašymo užpildymas praėjus daugiau kaip 1 metams reiškia, jog pensija skaičiuojama kaip atidėta, t.y. padidinama 8 procentais už kiekvienus praėjusius metus. Jeigu, sakykime, prašymas pensijai gauti užpildomas praėjus 5 metams po to, kai asmuo sulaukia pensinio amžiaus, pensija gali padidėti 40 procentų“, – Eltai įstatymo pataisas komentavo demokratas L. Kukuraitis.
Pasak jo, šis reguliavimas aktualus ir užsienyje gyvenantiems žmonėms, kurie laiku nesikreipia dėl pensijos.
„Paprastai taip nutinka, jei žmogus, pavyzdžiui, gyvena ar kurį laiką yra dirbęs užsienyje ir gauna kitos šalies pensiją. Tokiu atveju jis tarsi pamiršta, kad Lietuvoje taip pat yra sukaupęs bent 15 metų stažą ir jam priklauso senatvės pensija. Net ir kreipusis į „Sodrą“ su prašymu pensiją paskaičiuoti, tai gali užtrukti ilgai, net iki kelių metų, o išmoka atbuline data grąžinama tik už 12 mėnesių“, – sakė L. Kukuraitis.
Pagal galiojantį įstatymą, senatvės amžiaus sulaukę gyventojai turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl pensijos skyrimo ar atidėjimo. Atidėti ją galima ne ilgiau kaip penkeriems metams. Už kiekvienus pensijos atidėjimo metus ji didinama 8 procentais. Kai žmogus pasinaudoja galimybe atidėti jos skyrimą maksimaliam 5 metų (60 mėnesių) laikotarpiui, jam priklausanti pensija padidinama 40 procentų ir mokama iki gyvos galvos, kasmet ją indeksuojant.
Jei iš anksto nebuvo pateiktas prašymas atidėti pensijos skyrimą, galiojantis įstatymas nesuteikia galimybių jos padidinti.
Socialinių draudimo pensijų įstatymo pataisas kartu su L. Kukuraičiu teikia socialdemokratė Jūratė Zailskienė ir konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
