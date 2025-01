Paluckas žada daugiau galimybių pasitraukti iš pensijų fondų, pasirinkti išmokų formą

„Kalbame apie keletą esminių pokyčių – tai dėl galimybės pasitraukti iš pensijų kaupimo pagal baigtinį tam tikrų sąlygų sąrašą ir sukaupus itin mažas sumas likus nedaug metų iki pensinio amžiaus“, – po susitikimo su prezidentu pirmadienį žurnalistams sakė G. Paluckas.

„Kitas dalykas, kuris yra svarbus, kad sukakus pensiniam amžiui, įstatymu nebūtų apribotos išmokos tam tikra pasirinkimo forma. Šiandien mes turime įpareigojimą (...) įstatymu gauti arba vienkartinę (iki 5,4 tūkst. eurų), arba periodinę išmoką, anuitetą, arba mišrią. Iš esmės pakeitimu būtų siekiama, kad būtų galima rinktis iš visų alternatyvų įvertinus senatvėje savo poreikius“, – teigė premjeras.

Jis neatmetė, kad į planuojamą pasitraukimo iš antros pakopos fondų tvarką galėtų būti integruotas ir prezidento Gitano Nausėdos siūlymas numatyti galimybę žmonėms vieną kartą iš fondų išsiimti iki 25 proc. lėšų jų neapmokestinant.

G. Palucko Vyriausybės programoje numatyta panaikinti automatinį gyventojų įtraukimą į antros pakops fondus kartu leidžiant neribotam laikui sustabdyti įmokas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau BNS teigė esanti pasiryžusi keisti buvusios Vyriausybės parengtą tvarką, kaip būtų galima pasitraukti iš šių fondų, tačiau teks rasti balansą tarp norinčiųjų likti ir norinčiųjų pasitraukti. Be to, ji mano, jog dalyvavimas šioje sistemoje turi būti savanoriškas, be automatinio įtraukimo.

Konstitucinis Teismas (KT) pernai kovą nusprendė, kad įstatyme nenumatyta galimybė žmonėms nutraukti pensijų kaupimo sutartį dėl svarbių priežasčių prieštarauja Konstitucijai.