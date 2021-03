Padidėjus vandens lygiui Nemune, Kauno hidroelektrinė didina elektros energijos gamybą

Prasidėjus pavasariui ,stebima didėjanti vandens prietaka į Kauno marias. Jeigu vandens lygis Kauno mariose toliau kils, tai turės įtakos ir Nemuno vandens lygiui žemiau Kauno A. Brazausko hidroelektrinės (Kauno HE) užtvankos, informuoja bendrovė „Ignitis gamyba“.

Atsižvelgiant į pritekamo vandens kiekį, šiuo metu jau dienos metu Kauno HE dirba išnaudodama visus 4 hidroagregatus, o marių vandens lygis palaikomas apie 10–20 cm žemiau nei normali patvanka.

Vis dėlto jei Nemunas į Kauno marias vandens atplukdytų dar daugiau, elektrinė daugiau gamintų ir nakties metu tam, kad vandens lygis Kauno mariose būtų išlaikytas tvenkinio naudojimo taisyklėse numatytose ribose.

„Ignitis gamyba“ primena, kad Kauno marios nebuvo suprojektuotos sukaupti potvynio debitą, todėl hidroelektrinė neturi galimybės mariose kaupti ar išleisti per daug vandens – galimas marių vandens lygio svyravimas yra apibrėžtas teisės aktais, t.y. Kauno HE tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros įsakymu.

Kad išlaikytų tinkamą Kauno marių lygį, per parą Kauno HE per turbinas turi praleisti maždaug tiek pat vandens, kiek ir priteka į Kauno marias.

Trečiadienio ryto duomenimis, Nemuno debitas ties Kauno HE buvo 320 m3/s. Nemuno debitui viršijus 600 m3/s, situacija būtų suvaldyta atidarius Kauno HE pralaidas ir nuleidus vandens perteklių iš Kauno marių.

Pastaraisiais metais užtvankos pralaidų atidarymas – gana retas reiškinys Kauno HE veikloje.

Pastarąjį kartą pralaidas teko atidaryti 2013 m. pavasarinio potvynio metu. Pagal prognozuojamą Nemuno debitą, šį pavasarį pralaidų atidarymas taip pat mažai tikėtinas.