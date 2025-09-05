Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paatviravo, kiek tėvai vaikams duoda kišenpinigių: per mažai ar per daug?

2025-09-05 13:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 13:22

Beveik trečdalis tėvų Baltijos šalyse vaikams neskiria reguliarių kišenpinigių, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta apklausa. Kišenpinigių neduoda 27 proc. apklaustų šeimų Lietuvoje, 32 proc. – Latvijoje ir 33 proc. – Estijoje.

Mamos diena Vilniuje. ELTA / Ervin Rauluševičius

Beveik trečdalis tėvų Baltijos šalyse vaikams neskiria reguliarių kišenpinigių, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta apklausa. Kišenpinigių neduoda 27 proc. apklaustų šeimų Lietuvoje, 32 proc. – Latvijoje ir 33 proc. – Estijoje.

REKLAMA
0

Tyrimo duomenimis, dažniausiai lietuviai tėvai vaikams skiria 10–19 eurų per savaitę – taip nurodė 14 proc. respondentų. Dar po 10 proc. teigė duodantys mažesnes – 5–9 eurų sumas, arba didesnes – 20–29 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Latvijos šeimose labiausiai paplitusi vaikams duodamų kišenpinigių suma yra 5–9 eurai per savaitę – taip atsakė 13 proc. respondentų. Be to, 9 proc. apklaustų tėvų Latvijoje teigė savo atžaloms savaitei skiriantys 10–19 eurų, o 5 proc. atsakė negailintys ir didesnės sumos – 20–29 eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Apklausos rezultatai rodo, kad Estijos šeimose vyrauja panaši situacija, kaip ir Latvijoje. Dažniausiai šioje šalyje gyvenantys tėvai vaikams skiria 5–9 eurus per savaitę – tokią sumą tyrimo metu nurodė 14 proc. apklaustųjų. Taip pat 11 proc. Estijos tėvų savo atžaloms per savaitę duoda 10–19 eurų, o 5 proc. – mažiau nei 4 eurus.

REKLAMA

Pastebima, kad vis daugiau šeimų renkasi vaikams kišenpinigius pervesti į sąskaitas banke, o ne duoti grynaisiais.

„Banko sąskaita leidžia vaikui ir tėvams realiai matyti, kaip kinta pinigų likutis, sekti išlaidas. Be to, tėvai iš savo pusės gali nustatyti užduotis, kurias vaikui atlikus – atlygis automatiškai pervedamas į jo sąskaitą“, – pranešime cituojamas „Citadele“ banko plėtros vadovas Romas Čereška.

Internetinę apklausą šių metų liepos mėnesį atliko tyrimų agentūra „Norstat“. Joje dalyvavo po 1000 gyventojų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nuo 18 iki 74 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų