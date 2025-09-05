Paatviravo, kiek tėvai vaikams duoda kišenpinigių: per mažai ar per daug?

Tyrimo duomenimis, dažniausiai lietuviai tėvai vaikams skiria 10–19 eurų per savaitę – taip nurodė 14 proc. respondentų. Dar po 10 proc. teigė duodantys mažesnes – 5–9 eurų sumas, arba didesnes – 20–29 eurų.
Tuo metu Latvijos šeimose labiausiai paplitusi vaikams duodamų kišenpinigių suma yra 5–9 eurai per savaitę – taip atsakė 13 proc. respondentų. Be to, 9 proc. apklaustų tėvų Latvijoje teigė savo atžaloms savaitei skiriantys 10–19 eurų, o 5 proc. atsakė negailintys ir didesnės sumos – 20–29 eurų.
Apklausos rezultatai rodo, kad Estijos šeimose vyrauja panaši situacija, kaip ir Latvijoje. Dažniausiai šioje šalyje gyvenantys tėvai vaikams skiria 5–9 eurus per savaitę – tokią sumą tyrimo metu nurodė 14 proc. apklaustųjų. Taip pat 11 proc. Estijos tėvų savo atžaloms per savaitę duoda 10–19 eurų, o 5 proc. – mažiau nei 4 eurus.
Pastebima, kad vis daugiau šeimų renkasi vaikams kišenpinigius pervesti į sąskaitas banke, o ne duoti grynaisiais.
„Banko sąskaita leidžia vaikui ir tėvams realiai matyti, kaip kinta pinigų likutis, sekti išlaidas. Be to, tėvai iš savo pusės gali nustatyti užduotis, kurias vaikui atlikus – atlygis automatiškai pervedamas į jo sąskaitą“, – pranešime cituojamas „Citadele“ banko plėtros vadovas Romas Čereška.
Internetinę apklausą šių metų liepos mėnesį atliko tyrimų agentūra „Norstat“. Joje dalyvavo po 1000 gyventojų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nuo 18 iki 74 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!