„Orlen Lietuva“ pradėjo modenizavimo darbus

Tai didžiausias investicijų projektas Lietuvoje per „Orlen“ veiklos istoriją nuo 2006 metų.

„Manau, kad būtent šiandien praktiškai pasitvirtina žuvusio Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio vizija, kuris lyg numatė dabartinę sudėtingą geopolitinę situaciją, o mes, įgyvendindami jo mintis ir viziją, (...) sąmoningai kuriame mūsų šalies Lietuvos, viso regiono energetinį saugumą“, – ceremonijoje sakė „Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis.

„Kadangi šitas projektas atidaro galimybes tolimesnei mūsų bendrovės plėtrai tokiuose segmentuose kaip naftos chemija, tai reiškia, kad netrukus galėsime visiškai įgyvendinti Žaliąjį kursą“, – pridūrė jis.

Projektas, kurį numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos, naftos produktų perdirbimo efektyvumą turėtų padidinti nuo 72 proc. iki 84 proc., todėl bendrovė tą patį produktų kiekį galės gauti iš 20 proc. mažesnio naftos žaliavos kiekio, o jos veiklos EBITDA pelnas kasmet turėtų padidėti apie 68 mln. eurų.

M. Rudnickis BNS pernai rudenį sakė, kad vadinamąją likučio hidrokrekingo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel) technologiją ir bazinį projektą sukūrė JAV naftos, dujų ir naftos chemijos technologijų milžinė UOP („Universal Oil Products“), o už visą logistiką – įrenginių gabenimą iš gamyklos per Klaipėdos uostą iki Mažeikių atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“.

1,8 tūkst. tonų svorio 100 metrų ilgio, 6,5 metrų pločio ir 10 metrų aukščio reaktorius į Klaipėdą turėtų būti atplukdytas 2023 metų rugpjūtį ir apie 150 kilometrų iš uosto gabenamas į Mažeikių gamyklą.

Panašų projektą „Mammoet“ Lietuvoje „Orlen Lietuvos“ užsakymu įgyvendino ir 2008 metais.

Pasak energetikos ministro Dainiaus Kreivio, „Orlen Lietuvos“ investicija yra dar vienas įrodymas, kokią sėkmę regionui neša lenkiško kapitalo įmonės sprendimas įsigyti „Mažeikių naftą“.

„Gamykla užtikrina stabilią naftos pasiūlą visam Baltijos regionui ir yra viena svarbiausių energetinio saugumo kolonų“, – kalbėjo D. Kreivys.

„Degalai iš šios gamyklos šiandien keliauja ir į Ukrainą, kuri ši šalis nuo rusų orkų gina visą laisvą pasaulį“, – pridūrė jis.

Bendrovė skelbė, jog įgyvendintas projektas didins Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos pelningumą ir prisidės prie regiono energetinio saugumo stiprinimo, nes produkcija iš Mažeikių tiekiama ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir Estijai, Latvijai bei Ukrainai.

Liepos pradžioje „Orlen Lietuva“ baigė beveik du mėnesius trukusį 80 mln. eurų vertės kapitalinį įmonės remontą ir atnaujino gamybą.

Ketvirtadienį rengiamoje statybų pradžios ceremonijoje dalyvaus energetikos ministras Dainius Kreivys, Lenkijos ambasados Vilniuje ir generalinio projekto rangovo – Didžiosios Britanijos kompanijos „Petrofac“ – vadovai.