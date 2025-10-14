„OpenAI“ pati gaminsis DI lustus, bendradarbiaudama su „Broadcom“

Pasak bendro abiejų bendrovių pranešimo spaudai, „OpenAI“ kurs DI greitintuvus ir sistemas, kurios bus gaminamos ir diegiamos kartu su „Broadcom“.
„Kurdama savo lustus ir sistemas „OpenAI“ galės integruoti pažangiausių modelių ir produktų kūrimo patirtį tiesiai į aparatinę įrangą“, – nurodė bendrovės.
„OpenAI“ sprendimai bus pritaikomi naudojant „Broadcom“ technologijas, o abiejų bendrovių bendri projektai galės būti naudojami tiek „OpenAI“, tiek ir partnerių duomenų centruose, pažymima pranešime.
Bendrovių teigimu, partnerystė, kuri bus pradėta įgyvendinti ateinančiais metais, suteiks 10 gigavatų skaičiavimo galios, o tai pareikalaus maždaug tiek energijos, kiek reikia jos didelio miesto aprūpinimui elektra.
Finansinės sandorio sąlygos nepaviešintos bei lieka neaiškios kaip ir daugelio kitų pastarojo meto su „OpenAI“ susijusių sandorių, o tai kelia tam tikrą stebėtojų skepticizmą, kurie nerimauja, kad DI manija galėjo sukurti finansinį burbulą, keliantį riziką investuotojams ir atkartojantį liūdnos baigties dešimtojo dešimtmečio pabaigos „dotcom“ bumą.