Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„OpenAI“ pati gaminsis DI lustus, bendradarbiaudama su „Broadcom“

2025-10-14 10:08 / šaltinis: BNS
2025-10-14 10:08

„ChatGPT“ pokalbių roboto kūrėja „OpenAI“ pati gaminsis dirbtinio intelekto (DI) lustus, bendradarbiaudama su „Broadcom Inc.“.

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

„ChatGPT“ pokalbių roboto kūrėja „OpenAI“ pati gaminsis dirbtinio intelekto (DI) lustus, bendradarbiaudama su „Broadcom Inc.“.

REKLAMA
0

Pasak bendro abiejų bendrovių pranešimo spaudai, „OpenAI“ kurs DI greitintuvus ir sistemas, kurios bus gaminamos ir diegiamos kartu su „Broadcom“.

„Kurdama savo lustus ir sistemas „OpenAI“ galės integruoti pažangiausių modelių ir produktų kūrimo patirtį tiesiai į aparatinę įrangą“, – nurodė bendrovės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„OpenAI“ sprendimai bus pritaikomi naudojant „Broadcom“ technologijas, o abiejų bendrovių bendri projektai galės būti naudojami tiek „OpenAI“, tiek ir partnerių duomenų centruose, pažymima pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovių teigimu, partnerystė, kuri bus pradėta įgyvendinti ateinančiais metais, suteiks 10 gigavatų skaičiavimo galios, o tai pareikalaus maždaug tiek energijos, kiek reikia jos didelio miesto aprūpinimui elektra.

Finansinės sandorio sąlygos nepaviešintos bei lieka neaiškios kaip ir daugelio kitų pastarojo meto su „OpenAI“ susijusių sandorių, o tai kelia tam tikrą stebėtojų skepticizmą, kurie nerimauja, kad DI manija galėjo sukurti finansinį burbulą, keliantį riziką investuotojams ir atkartojantį liūdnos baigties dešimtojo dešimtmečio pabaigos „dotcom“ bumą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų