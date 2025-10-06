Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„OpenAI“ pagal ilgametės partnerystės sutartį užsakė milžinišką kiekį AMD mikroschemų

2025-10-06 18:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 18:07

„Advanced Micro Devices“ (AMD) ir „OpenAI“ pirmadienį paskelbė sutarusios dėl ilgalaikės partnerystės kuriant dirbtinio intelekto duomenų centrus, kuri, pasak mikroschemų gamintojos, per ateinančius penkerius metus atneš bendrovėms dešimtis milijardų dolerių papildomų pajamų.

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

„Advanced Micro Devices“ (AMD) ir „OpenAI“ pirmadienį paskelbė sutarusios dėl ilgalaikės partnerystės kuriant dirbtinio intelekto duomenų centrus, kuri, pasak mikroschemų gamintojos, per ateinančius penkerius metus atneš bendrovėms dešimtis milijardų dolerių papildomų pajamų.

1

Pranešus apie tokį susitarimą, pagal kurį bendrovė platformos „ChatGPT“ kūrėjai pristatys mikroschemų, kurių galingumas sieks šešis gigavatus, bendrovės AMD akcijų kaina prieš atsidarant rinkoms pakilo daugiau nei 30 proc.

Bendrame bendrovių pranešime teigiama, kad AMD Kalifornijoje įsikūrusiam startuoliui tieks grafinius procesorius (GPU), kurie yra labai svarbūs kuriant dirbtinį intelektą.

Ši partnerystė rodo, jog „OpenAI“ siekia diversifikuoti savo puslaidininkių tiekėjų tinklą, kad nebūtų išimtinai priklausoma tik nuo JAV milžinės „Nvidia“.

Rugsėjo pabaigoje „Nvidia“ ir „OpenAI“ pasirašė sutartį dėl daugiau nei 100 mlrd. dolerių vertės įrangos, skirtos bendrovės „OpenAI“ generatyvinio dirbtinio intelekto pajėgumams didinti.

Analitikų teigimu, AMD patiria ne tik kompanijos „Nvidia“, bet ir Kinijos bendrovės „Huawei“ bei įmonių „Amazon“ ir „Google“ konkurenciją.

Pagal pirmadienį sudarytą sandorį AMD suteiks bendrovei „OpenAI“ 160 mln. „kuponų“, kuriuos tam tikromis sąlygomis galima iškeisti į akcijas.

