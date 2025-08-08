Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

„OpenAI“ pristato „ChatGPT-5“, teigia, kad tai „didelis intelekto šuolis“ į priekį

2025-08-08 13:28
2025-08-08 13:28

Tęsiantis dirbtinio intelekto (DI) bendrovių varžyboms, „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“ pristatė savo naujos kartos programinę įrangą.

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

Tęsiantis dirbtinio intelekto (DI) bendrovių varžyboms, „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“ pristatė savo naujos kartos programinę įrangą.

0

„GPT-5 yra didelis intelekto šuolis, palyginti su visais ankstesniais mūsų modeliais“, – ketvirtadienį paskelbtame pareiškime sakė „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas.

Ankstesnė versija – GPT-4 – bendrauja universiteto studento lygiu. Tuo tarpu GPT-5 yra tarsi daktaro laipsnį turintis bet kurios srities ekspertas, pažadėjo S. Altmanas.

Pokalbių robotas „ChatGPT“ ateityje veiks ir su „GPT-5“ nemokamos versijos naudotojams.

„OpenAI“ ypatingą dėmesį skiria faktui, kad naujosios kartos modelis gerai moka kurti programinę įrangą.

Pavyzdžiui, bendrovė pademonstravo, kaip GPT-5, remdamasi tik funkcijų aprašymu, sukūrė kelis internetinės programėlės, skirtos žodyno lavinimui, variantus.

GPT-5 erai bus būdingas gebėjimas kurti „programinę įrangą pagal poreikį“, sakė S. Altmanas.

Su DI susijęs ažiotažas prasidėjo 2022 m. pabaigoje išleidus „ChatGPT“.

Pasak „OpenAI“, šiuo metu „ChatGPT“ bent kartą per savaitę naudojasi beveik 700 mln. žmonių.

Be „OpenAI“, tokios bendrovės kaip „Anthropic“, Elono Musko „xAI“ ir technologijų gigantai „Google“ bei „Meta“ taip pat lenktyniauja siekdamos ateityje tapti DI lyderėmis.

Tuo tarpu „Microsoft“ bendradarbiauja su „OpenAI“ ir paskelbė, kad integruos GPT-5 į savo produktus. Modelis buvo apmokytas „Microsoft“ debesijos platformoje „Azure“.

