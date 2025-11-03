 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„OpenAI“ ir debesijos milžinė AWS pasirašė 38 mlrd. dolerių infrastruktūros sutartį

2025-11-03 18:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 18:43

Dirbtinio intelekto platformos „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“, toliau įgyvendindama didelius partnerystės projektus, kuriuose taip pat dalyvauja „Oracle“, „Broadcom“, „AMD“ ir mikroschemų gamybos milžinė „Nvidia“, pirmadienį pasirašė 38 milijardų JAV dolerių vertės sutartį su kompanijos „Amazon“ debesų kompiuterijos padaliniu AWS.

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

0

Pagal septynerių metų sutartį „OpenAI“, kurios dalis priklauso pagrindinei bendrovės AWS konkurentei „Microsoft“, gaus prieigą prie kompiuterinių išteklių, tarp kurių bus šimtai tūkstančių moderniausių grafikos procesorių „Nvidia“ – svarbiausio generatyvinio dirbtinio intelekto revoliucijos komponento.

Šis projektas, kuris bus vykdomas ne vienerius metus, taip pat suteiks bendrovei galimybę naudotis dešimtimis milijonų labiau tradicinių procesorių, kurie padės užtikrinti kasdieninį vadinamųjų agentinių DI sprendimų veikimą.

„Į plėtrą orientuotas DI reikalauja didžiulių ir patikimų skaičiavimo pajėgumų, – bendrame pareiškime teigė bendrovės „OpenAI“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Samas Altmanas. – Mūsų partnerystė su AWS stiprina plačią skaičiavimo ekosistemą, kuri taps varomąja naujosios eros jėga ir visiems suteiks galimybę naudotis pažangiu DI.“

„OpenAI“ pradės nedelsdama naudotis bendrovės AWS skaičiavimo pajėgumais, kuriuos planuojama visiškai įsisavinti iki 2026 m. pabaigos, o ateityje juos bus galima dar labiau išplėsti.

Skaičiuojama, kad „OpenAI“ 2025 m. pasirašė infrastruktūros sutarčių už maždaug trilijoną JAV dolerių, įskaitant 300 milijardų JAV dolerių vertės sandorį su bendrove „Oracle“ ir 500 milijardų dolerių vertės projektą „Stargate“, kuris bus įgyvendinamas kartu su bendrovėmis „Oracle“ ir „SoftBank“.

Tuo metu, kai į infrastruktūrą investuojamos tokios didelės pinigų sumos, prognozuojama, kad 2025 m. bendrovės pajamos turėtų siekti dešimtis milijardų dolerių – nors startuoliui tai yra labai didelė suma, jos toli gražu nepakankama, kad būtų galima padengti kompiuterinių išteklių, užtikrinančių galingų bendrovės „OpenAI“ kuriamų pokalbių robotų darbą, išlaidas.

Šis sandoris buvo pirmasis nuo tada, kai „OpenAI“ oficialiai patvirtino savo naująją struktūrą, suteikiančią bendrovei daugiau laisvės nebebūti ne pelno siekiančia kompanija ir uždirbti pelno savo investuotojams.

Partnerystė su bendrove AWS grindžiama jau esamu šių dviejų įmonių bendradarbiavimu, mat bendrovės „Amazon“ serveriuose jau dabar veikia atviresnio kodo bendrovės „OpenAI“ produktų modeliai.

