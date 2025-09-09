Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„OP Corporate Bank“: Lietuvos BVP šiemet ir kitąmet augs po 3 proc.

2025-09-09 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:47

Suomijos finansų grupė „OP Corporate Bank“ prognozuoja, kad šiemet ir kitąmet Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) augs smarkiau – 3 proc., kai anksčiau prognozė šiems metams siekė 2 proc., kitiems metams – 2,5 proc.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Suomijos finansų grupė „OP Corporate Bank" prognozuoja, kad šiemet ir kitąmet Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) augs smarkiau – 3 proc., kai anksčiau prognozė šiems metams siekė 2 proc., kitiems metams – 2,5 proc.

0

„Lietuva – sėkmės istorija tarp Baltijos ir net Šiaurės šalių. Ekonomikos augimas čia stipriausias per pastaruosius kelerius metus, o infliacija – mažesnė, lyginant su Latvija ir Estija“, – pranešime teigė „OP Financial Group“ vyresnysis ekonomistas Joona Widgren.

Banko ekonomistai Latvijos BVP augimo prognozes kiek sumažino – šiemet laukiama 1 proc. ekonomikos augimo, o kitąmet – 3 proc., Estijos ekonomika, kaip ir prognozuota, turėtų augti panašiai – šiemet 1 proc., o kitąmet –  2,5 proc.

Vis dėlto, nors Lietuvos BVP prognozės gerėja, ekonomistai skaičiuoja, kad kils ir kainos, o metinė infliacija pasieks 3,5 proc. 

„Lietuva nebėra pigi šalis – atlyginimai toliau auga, veiklos sąnaudos didėja, ir tai mažina verslų konkurencingumą tarptautiniu mastu bei didina spaudimą investuoti į produktyvumą, automatizaciją, robotizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus“, – sakė „OP“ banko Lietuvos filialo vadovė Leda Iržikevičienė.

Euro zonos ekonomika, anot ekonomistų, šiemet turėtų augti 1 proc., o kitąmet – apie 1,5 proc., kai ankstesnės prognozės augimui sudarė atitinkamai po 0,5 proc. ir 1,3 proc.

Tuo metu pasaulio ekonomikos augimas, manoma, šiemet pasieks apie 3 proc.

Banko ekonomistų vertinimu, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ekonomikos yra mažos ir atviros, todėl joms itin svarbus pasaulinės prekybos augimas – tam teigiamą įtaką daro Europos Sąjungos (ES) ir JAV susitarimai dėl tarifų, taip pat bendras pasaulinės prekybos įtampos sumažėjimas.

Pasak „OP“ ekonomistų, gamybos atsigavimas pagrindinėse eksporto rinkose taip pat teigiamai paveiks Lietuvos šalies pramonę.

