Antrasis įvertis: BVP augimas pirmąjį pusmetį – 3,1 proc.

2025-09-01 09:30 / šaltinis: BNS
2025-09-01 09:30

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pat laiku pernai, augo 3,1 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką) ir siekė 39,4 mlrd. eurų (to meto kainomis).

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pat laiku pernai, augo 3,1 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką) ir siekė 39,4 mlrd. eurų (to meto kainomis).

0

Nepašalinus šios įtakos ekonomika augo 3,2 proc., antrąjį BVP įvertį pirmadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku pernai, BVP augo 3,1 proc. (ir pašalinus, ir nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos), o palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu –  5,2 proc. (nepašalinus įtakos).

