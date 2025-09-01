Antrasis įvertis: BVP augimas pirmąjį pusmetį – 3,1 proc.

Nepašalinus šios įtakos ekonomika augo 3,2 proc., antrąjį BVP įvertį pirmadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.
Antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku pernai, BVP augo 3,1 proc. (ir pašalinus, ir nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos), o palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu – 5,2 proc. (nepašalinus įtakos).
