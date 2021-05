Valdantieji dar prieš rinkimus žadėjo, kad ne tik našliai ar našlės, bet ir visi kiti vieniši pensininkai turėtų gauti bent 42 eurų papildomą išmoką.

Tačiau bent jau kol kas, nuo liepos 1 d. ji bus lygi dabartinei našlių pensijai ir sieks 28,63 euro. Be to, pirmiausia ją gaus tik menkiausių šalpos pensijų gavėjai. Ir tik nuo kitų metų pradžios, kaip numato įstatymas, vienišų asmenų išmoka priklausys visiems vienišiems pensininkams, nepaisant to, kiek turto ar pajamų jie turi.

Tiesa, nors naujos išmokos bus galima prašyti jau nuo liepos, „Sodra“ jas faktiškai pradės mokėti ne vėliau, kaip nuo lapkričio.

„Skurdas paliečia vis dar labai daug senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių. Lietuvoje namų ūkių, kuriuos sudaro vienišas senyvo amžiaus žmogus (65+), skurdo rizikos lygis yra dvigubai didesnis nei didesnių namų ūkių ir siekia net 47 proc. Tikiuosi, kad ši papildoma išmoka padės sumažinti visų vienišų mūsų senjorų ir neįgaliųjų skurdą ir atskirtį“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensija neturės įtakos kitoms asmeniui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.

Pasak ministrės M. Navickienės, ši išmoka vienišų pagyvenusių asmenų skurdo rizikos lygį turėtų sumažinti 7,4 procentiniais punktais.

Nuo šių metų liepos 1 d. teisę gauti Išmoką įgis daugiau nei 60 tūkst. vienišų asmenų, o nuo kitų metų – 276 tūkst. asmenų.

Priimtus įstatymo projektus dar turės pasirašyti šalies prezidentas.

Kas galės kreiptis išmokos

Įstatymui įsigaliojus vienišo asmens išmokos galės kreiptis tie, kuriems yra paskirta viena iš šių išmokų: šalpos senatvės pensija; šalpos neįgalumo pensija; šalpos kompensacija; socialinė pensija; pensijos priemoka.

Pagal įstatymą, norintys gauti naują išmoką turės būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, nesudarę santuokos, arba asmenys, kurių sudarytos santuokos yra pasibaigusios, arba našliai (našlės), neturintys teisės gauti našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos.

Išmokos mokėjimas bus sustabdomas ir nutraukiamas, jeigu žmogus išvyks iš Lietuvos arba sudarys santuoką.

Mirus vienišo asmens išmokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipsis į „Sodrą“, bus išmokama mirusiam paskirta vienišo asmens išmoka už jo mirties mėnesį ir dar viena viso vienišo asmens išmokos dydžio, galiojusio mirusio asmens mirties mėnesį, suma.

Vienišo asmens išmoka bus skiriama nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki asmens kreipimosi.

Išmoka bus mokama kas mėnesį už einamąjį kalendorinį mėnesį. Jeigu vienišo asmens išmoka skiriama ne už visą kalendorinį mėnesį, asmeniui mokamos vienišo asmens išmokos dydis proporcingai mažinamas.

Šiemet iš valstybės biudžeto vienišų asmenų pensijoms prireiks 15,3 mln. eurų.