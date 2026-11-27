Nuo sausio visuomeninės tiekėjos „Ignitis“ elektros tarifas tiek įprastiems, tiek pažeidžiamiems vartotojams augs 5,5 cento. Tuo metu gamtinės dujos gyventojams brangs 38,7–47 procento.
Tarifai kitų metų pirmąjį pusmetį bus aukščiausi nuo 2022 metų antrojo pusmečio, kai energijos išteklių kainos smarkiai pakilo dėl Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje.
Visuomeninės elektros standartinis vienos laiko zonos tarifas nuo sausio didės 22,9 proc. iki 29,5 cento už kilovatvalandę (su PVM), o pažeidžiamiems vartotojams – 17,6 proc. iki 25,5 cento.
Dviejų laiko zonų standartinio plano dieninis tarifas didės 6,7 cento iki 35,3 cento (su PVM), o naktinis – 3,2 cento iki 19,8 cento, pažeidžiamiems vartotojams dieninis tarifas augs 6,9 cento iki 29,9 cento, naktinis – 2,5 cento – iki 16,7 cento.
VERT: visuomeninė elektra nuo sausio brangs 5,5 cento, dujos – 39–47 proc.
VERT teigimu, skaičiuojant vidutinį elektros suvartojimą – 98 kWh per mėnesį – namų ūkio mėnesio sąskaita padidės apie 5,39 euro, o pažeidžiamiems vartotojams – 3,95 euro.
VERT duomenimis, Lietuvoje yra beveik 600 tūkst. visuomeninio tiekimo vartotojų, o pažeidžiamų – 283 tūkst. Reguliuotojas prognozuoja, jog kitais metais pastarųjų skaičius gali išaugti iki 308 tūkstančių.
Tuo metu mažiausiai dujų – iki 300 kub. metrų per metus (pirmoji vartotojų grupė) suvartojantiems gyventojams kintamoji tarifo dalis augs 38,7 proc. iki 1,29 euro už kubą (su PVM), o pastovus abonentinis mėnesio mokestis nesikeis – 1,17 euro.
Suvartojantiems iki 20 tūkst. kubų per metus (antroji grupė) brangs 46,4 proc. iki 1,01 euro, o daugiau nei 20 tūkst. kubų (trečioji grupė) – 47 proc. iki 0,97 euro. Abonentinis mokestis antrai ir trečiai vartotojų grupėms ir toliau sieks 3,99 euro per mėnesį.
VERT anksčiau skaičiavo, kad vidutinė sąskaita pirmosios grupės vartotojams nuo sausio išaugs 1,12 euro, o antrosios – 32,2 euro.
Tarybos duomenimis, maisto ruošai (pirma vartotojų grupė) dujas naudoja beveik 446,9 tūkst. vartotojų, o šildymui (antra grupė) – 167,1 tūkst., įskaitant ir nedidelę dalį daugiau nei 20 tūkst. kub. metrų kasmet suvartojančių vartotojų (trečia grupė).
Reguliuotojo atstovai yra minėję, kad brangimą pirmiausia lemia konflikto Artimuosiuose Rytuose nulemta išaugusi gamtinių dujų kaina.
Visuomeninį elektros ir dujų tiekimą buitiniams vartotojams užtikrina valstybės valdomos „Ignitis grupės“ antrinė bendrovė „Ignitis“.
Tarybos pirmininkas Renatas Pocius yra sakęs, jog šios paslaugos „Igničiui“ sukelia nepadengtas sąnaudas, kadangi į galutinius tarifus neperkeliama visa elektros ir dujų įsigijimo rinkoje kaina. Anot jo, vien iki metų pabaigos vartotojai bus nepadengę apie 52 mln. eurų bendrovės kaštų, dar neįtrauktų į galutinius tarifus.