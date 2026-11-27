Pagal VERT projektą, 2027-ųjų pirmąjį pusmetį visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kaina auga 23-28 proc., gamtinių dujų – 38-47 proc. priklausomai nuo to, kuriai grupei vartotojas priklauso.
VERT apsispręs dėl kitų metų visuomeninės elektros, dujų kainų: auga dešimtimis procentų
„Standartinis“ vienos laiko zonos elektros tarifas didėja 5,5 centais už kilovatvalandę (kWh) su PVM – nuo 24 iki 29,5 centų už kWh arba 22,92 proc., tuo metu pažeidžiamiems vartotojams auga nuo 20 iki 25,5 centų už kWh (27,5 proc.)
Pažeidžiamais vartotojais laikomi tie, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia, taip pat mažiau nei 1 tūkst. kWh elektros per metus suvartojantys gyventojai.
Vyriausybės sprendimu, šiems vartotojams kainos sumažinamos pasitelkiant 2022–2023 m. energijos kainų krizės metu elektros gamintojų gautų pajamų perviršio lėšas.
Remiantis VERT projektu, „standartinis“ dviejų laiko zonų dieninis tarifas didėja 6,7 cento arba 23,43 proc. – nuo 28,6 iki 35,3 centų už kWh, naktinis tarifas – 3,2 cento arba 19,28 proc., nuo 16,6 iki 19,8 centų už kWh.
Pažeidžiamiems vartotojams atitinkamai šie tarifai didėja 6,9 cento – nuo 23 iki 29,9 cento už kWh arba 2,5 cento – nuo 14,2 iki 16,7 cento už kWh.
Šiemet supaprastinus pažeidžiamų vartotojų perėjimą į visuomeninį tiekimą, rugsėjo pradžioje juo naudojosi beveik 283 tūkst. tokių vartotojų, bet prognozuojama, kad 2027 m. jų skaičius gali siekti apie 308 tūkst.
Seimas dar pernai balandį leido didesniam skaičiui vartotojų elektrą už valstybės reguliuotojo nustatomą kainą įsigyti ilgiau – iki 2030-ųjų.
VERT projekte numatoma, kad gamtinių dujų kaina pirmos grupės vartotojams, sunaudojantiems iki 300 kubinių metrų dujų per metus, augs 38,7 proc. – nuo 93 centų iki 1,29 euro už kubinį metrą.
Antros grupės vartotojams, kurie dujomis šildosi namus ir jų per metus sunaudoja daugiau nei 300 kubinių metrų, kaina už kubinį metrą jiems augs 46,4 proc. – nuo 69 centų iki 1,01 euro.
Trečios grupės vartotojai, suvartojantys daugiau nei 20 tūkst. kubinių metrų dujų, mokės 47 proc. daugiau – kaina augs 0,31 cento, nuo 0,66 iki 0,97 cento už kubinį metrą.
Numatyta, kad pastovioji kainos dalis nekis – kaip ir dabar, sieks 3,99 eurus per mėnesį.
Esamos visuomeninės kainos galioja iki metų pabaigos, rinkos reguliuotojas anksčiau teigė, kad kitą pusmetį kainų augimą labiausiai skatina konfliktas Hormuzo sąsiauryje.
Nors visuomeniniai dujų ir elektros tarifai dažniausiai perskaičiuojami du kartus per metus, bet Seimas reguliuotojui leido tai daryti kartą per ketvirtį.