Nuo šiandien – patikrinimai jūsų garažuose: nenustebkite, jei sulauksite baudos

Pasak AAD, akcija tęsis iki gruodžio 31 d.
Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį į ENTP surinkimo ir apdorojimo veiklą bei transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančius asmenis, o taip pat į veiklos vykdymo vietose esančius ir naudojamus kuro deginimo įrenginius, nes netinkamas ENTP tvarkymas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.
Praėjusiais metais per akciją iš viso buvo patikrinti 166 ūkio subjektai, 41-ame – nustatyti pažeidimai. Taip pat buvo patikrinti 226 fiziniai asmenys, nustatyta, kad 56 iš jų pažeidė aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Akcijos „Garažiukas 2025“ tikslai
Šviesti, konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis ENTP ardymo, tvarkymo bei transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos aplinkosauginiais klausimais bei daroma neigiama žala aplinkai ir žmonių sveikatai, netinkamai ar neteisėtai vykdant minėto pobūdžio ūkines veiklas, ir prevenciškai skatinti sąmoningumą, užkertant kelią aplinkos taršai bei siekiant, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų.
Teikti rekomendacijas, pasiūlymus kiekvienu konkrečiu atveju dėl geriausio sprendimo ūkinės veiklos legalizavimo, įrengimo ir priežiūros, kurie atitiktų galiojančius aplinkosauginius reikalavimus.
Patikrinti ar fiziniai asmenys ir ūkio subjektai turi nustatyta tvarka išduotus leidimus užsiimti šia veikla ir laikosi tokiuose leidimuose nustatytų sąlygų bei ar fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus ar vykdantys individualią veiklą, kurie atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą privačiuose garažuose, garažų bendrijose ir kitose pagalbinėse ar remonto dirbtuvių patalpose (angaruose, gamyklose, dirbtuvėse ir pan.), laikosi šią veiklą reglamentuojančių aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų.
Nutraukti aplinkai ir žmonių sveikatai vykdomą kenksmingą veiklą, akcijos metu nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, o kaltus asmenis patraukti administracinėn atsakomybėn ir įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus (jei tokie trūkumai yra nustatomi).
Bauda iki 10 tūkst. eurų
Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos (išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis), turi atliekų susidarymo apskaitą vesti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
Užsiimant ENTP ardymo veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1 700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1 150 eurų.
Juridiniams asmenims vykdant ENTP ardymo veiklą neturint leidimo numatyta bauda nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. eurų. Vykdant ENTP ardymo veiklą pažeidžiant leidimo sąlygas, juridiniams asmenims gresia bauda nuo 1– 2 tūkst. eurų.
Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4 100 eurų.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].
Jei kyla klausimų apie aplinkos apsaugos reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].
