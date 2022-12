Nuo algų nuskaičiuoja 360 eurų: patys kalti, kad laiku neatsisakė pensijų kaupimo?

Įvairios institucijos tikina, kad šie pinigai žmonėms pravers senatvėje. Tačiau gyventojai atkerta, kad sąskaitas apmokėti reikia dabar. Be to, ne visi yra informuojami, kad nuo jų algų atskaičiuojami pinigai.

Nieko nežinojo apie kaupimą

Su tokia situacija susidūrė ir portalo tv3.lt skaitytoja, vilnietė studentė Austėja (tikrieji vardas ir pavardė žinomi), ji pasakojo, kad be jos sutikimo buvo įtraukta į II pensijų pakopos kaupimą.

„Neseniai buvau nemaloniai nustebinta, kuomet pamačiau, kad nuo liepos 1 dienos esu įtraukta į pensijų kaupimą. Nesuprantu, kaip tai galėjo įvykti, kadangi tuo metu nedirbau, esu studentė, o ir jokių pranešimų nesulaukiau, kad netrukus būsiu įtraukta ar bent jau galėsiu to atsisakyti.

Kyla klausimas, kaip į pensijos kaupimą gali būti įtrauktas nedirbantis asmuo? Nuo kokių pajamų jie gali nuskaityti pensijos kaupimą? Be to, turbūt kaip ir dauguma kitų žmonių kiekvieną dieną netikrinu „Sodros“ puslapio ir neseku tik ten gaunamų žinučių. Apie tai, kad nuo vasaros vidurio kaupiu pensiją, sužinojau tik prireikus reikalui prisijungusi prie puslapio“, – pasakojo mergina.

Ji piktinosi, kad nebeturi galimybės atsisakyti kaupimo, nes praėjo terminas, kuomet tai galėjo padaryti.

„Tačiau juk aš nieko apie tai nežinojau. Kuomet už automobilio stovėjimą ateina bauda apie ją esu informuojama net keliais kanalais. Gaunu atspausdintą laišką paštu, į elektroninį paštą gaunu dar vieną įspėjimą, o ir netrukus apie tai informuoja pati Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Kodėl taip nenutiko su pensija? Kodėl apie tai atėjo vos vienas pranešimas į „Sodros“ puslapį, kurio niekas netikrina apie tai, kad visą likusį gyvenimą iš manęs bus nuskaitomi pinigai? Dabar lieku pati kalta, kad apie tai nesužinojau anksčiau ir būsiu priversta kaupti pensiją, kurią vargu ar senatvėje apskritai gausiu“, – skundėsi Austėja.

Ji kreipėsi ir į banką, bandė sustabdyti kaupimą, tačiau jai to padaryti nepavyko.

„Paskambinusi į banką ir norėdama nutraukti pensijos kaupimą sužinojau dar kvailesnį dalyką, kad „atleiskite, tačiau pensijos kaupimą susistabdyti galite tik metams, o vėliau ji ir vėl bus pradėta kaupti ir taip visą gyvenimą“. Kokia čia tvarka? Tik metams galiu susistabdyti, o tuomet daugiau jokių galimybių“, – klausė mergina.

Jeigu dirbo, tai ir buvo įtraukta?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigė, kad įtraukiant į pensijų kaupimą svarbūs du faktoriai:

ar įtraukimo metu sausio 1 d. asmuo yra jaunesnis nei 40 metų;

ar įtraukimo metų sausio 2 d. „Sodros“ registre yra duomenys apie to asmens draustumą.

„Taigi, jei studentė sausio 2 dieną turėjo draustumą, t. y. dirbo, ji pagal Pensijų kaupimo įstatymą, buvo įtraukta į kaupimą. Jei įtraukimo metų sausio 2 dieną draustumo nėra, asmuo neturi būti tais metais įtraukiamas į pensijų kaupimą.

„Sodra“ iki įtraukimo metų sausio 31 d. privalo visus įtrauktus į kaupimą asmenis apie tai informuoti „EGAS“ sistemoje. Jei iki vasario 1 d. „EGAS“ sistemoje laiškas nėra perskaitomas, „Sodra“ siunčia papildomą laišką „EGAS“ sistemoje iki kovo 31 d. Jei „Sodra“ mato, kad ir papildomas laiškas „EGAS“ sistemoje nėra perskaitomas, įtraukimo metų balandžio mėnesį asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu siunčiamas registruotas laiškas“, – komentavo ministerija.

Įtraukė į kaupimą

Portalas tv3.lt primena, kad šių metų pradžioje „Sodros“ pranešimus dėl pensijų kaupimo antroje pakopoje gavo 264 tūkst. žmonių. 88,8 tūkst. iš jų anksčiau niekada nedalyvavo pensijų kaupime.

Įstatymas numato, kad gyventojai įtraukiami į kaupimą kas trejus metus tol, kol jiems sukaks 40 metų. 28,8 tūkstančio įtrauktųjų nusprendė pradėti kaupti.

Pranešimus apie automatinį įmokų atnaujinimą šiais metais gavo ir tie gyventojai, kurie 2019 metais neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą. Anksčiau jie buvo pensijų kaupimo dalyviai, jų sukauptos sumos liko pensijų fonduose ir toliau investuojamos, tačiau prieš trejus metus jie nusprendė nebemokėti naujų įmokų.

Tokių žmonių buvo beveik 175 tūkst. – šiais metais jiems siūlyta atnaujinti įmokų pervedimą. Šia galimybe pasinaudojo 31,7 tūkst. gyventojų, o 143 tūkst. atsisakė įmokų atnaujinimo.

Dar apie 5 tūkst. žmonių savarankiškai sudarė pensijų kaupimo sutartis, nors šiais metais jie nebuvo įtraukti į kaupimą ar kviečiami atnaujinti įmokas. Tokia galimybe bet kuriuo metu gali pasinaudoti kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų ir draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.

30 eurų mažesnė alga

Žmonės, kurie tapo II pakopos pensijų kaupimo dalyviais, nuo šiol mokės pensijų kaupimo įmokas pensijų fondams.

Pasirinkus kaupti palaipsniui, 2022 m. įmokos dydis sudarys 2,7 proc. nuo kaupiančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, ir 1,2 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), kuriuos į pensijų fondą papildomai perves valstybė.

Taigi, jei žmogus uždirba 1000 eurų „ant popieriaus“, pasirinkus kintamąjį tarifą, kas mėnesį kaupimui bus pervedama 27 eurai nuo jo atlyginimo ir 17,28 eurų valstybės paskatos.

Pasirinkus 3 proc. tarifą, valstybė papildomai perveda į pensijų fondus 1,5 proc. nuo VDU. Jei žmogaus atlyginimas 1000 eurų „ant popieriaus“, kiekvieną mėnesį į pensijų fondą keliaus 30 eurų nuo jo atlyginimo ir 21,59 eurų dydžio valstybės įmoka.

Ar galima pasitraukti iš kaupimo?

Kaupimas antroje pakopoje yra ilgalaikis įsipareigojimas. Pasirinkę dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime, žmonės negali atsisakyti kaupimo ir pasinaudoti sukauptomis lėšomis, kol pasieks pensijos amžių.

Jei žmogus neteks darbo, tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos. Jau pervestos lėšos bus ir toliau investuojamos. Be to, pateikus prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą.

Antros pakopos pensijų kaupimas turėtų užtikrinti didesnę pensiją – pajamas, kurias išėjęs į pensiją žmogus gaus kiekvieną mėnesį visą likusį gyvenimą.

Jeigu norima susitaupyti sumą, kuria būtų galima bet kada pasinaudoti, rekomenduojama rinktis kitus taupymo būdus.

Kada vėl gyventojai bus įtraukiami į kaupimą?

Tie žmonės, kurie savo pensijai nekaupia papildomai, į dalyvavimą pensijų kaupime įtraukiami kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Taigi, gyventojai, kurie į pensijų kaupimą buvo įtraukti šiais metais ir atsisakė kaupimo, pakartotinai bus įtraukti po trejų metų.

Tie, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą pernai, sulauks kvietimo po dvejų metų ir t.t. Jei žmogus nenori dalyvauti pensijų kaupime, per įtraukimo metų pirmą pusmetį apie tai turi pranešti „Sodrai“.

Automatinis pensijų kaupimo įmokų atnaujinimas tiems gyventojams, kurie 2019 metais sustabdė įmokų mokėjimą, bus kartojamas dar du kartus kas trejus metus, nepriklausomai nuo jų amžiaus.