Fury: „Pensija skirta normaliems žmonėms, o aš esu bet kas, tik ne normalus žmogus“

Dar po paskutinės savo kovos šių metų balandį prieš Dillianą Whyte‘ą, T.Fury paskelbė apie karjeros pabaigą. Visgi tai truko labai trumpai ir jis galiausiai persigalvojo.

Prieš kelias dienas kalbėdamas „MMA Fighting“ laidoje T.Fury papasakojo, kad buvo pasirengęs baigti karjerą visam laikui, kol to nepadarė.

„Man to reikia. Man to reikia labiau nei kada nors maniau, kad to reikės. Aš vis dar turiu daug ką duoti, todėl štai ir vėl duodu. Duodu daug kraujo“, – sakė T.Fury.

Nors T.Fury norėjo skirti daugiau laiko šeimyniniam gyvenimui, tačiau niežulys kovoti niekur nedingo ir jis galiausiai pasidavė.

„Buvau namuose, dariau viską, ką norėjau“, – sakė T.Fury. „Norėjau praleisti šiek tiek laiko su šeima. Norėjau būti tėvu. Vaikai, bėgimas į mokyklą, šuo ir visa kita.. Norėjau daryti šiuos dalykus. Tada supratau, kad tai skirta normaliems žmonėms, o aš esu bet kas, tik ne normalus žmogus. Esu tarsi nenormalus ateivis. Gerai jaučiuosi tik tada, kai treniruočių stovykloje ruošiuosi kovoti. Tikrai nežinau, kas bus ateityje, kai tai nebebus įmanoma. Manau, kad esu ganėtinai susimovęs.

Labai nerimauju, nes negaliu to paleisti, kaip ir dauguma didžiujų istorinių čempionų. Pažvelkite į Floydą Mayweatherį. Jam 45-eri, jis dalyvauja suknistose kovose su „youtuberiais“ ir kitais, nes negali to paleisti. Labai sunku tai padaryti, labai“.

T.Fury dabar 34-eri ir jis jaučia, kad jo gyvenimo būdas prisidėjo prie to, ką iš jo atėmė boksas. Praeityje T.Fury atvirai pasakojo apie savo psichologines problemas ir piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.

„Aš buvau laimingas. Norėjau išeiti į pensiją. Maniau, kad galiu būti laimingas dėl to, ką padariau, kiek kovų laimėjau ir ką nuveikiau per karjerą. Buvau tuo patenkintas, nenorėjau boksuotis, tačiau dabar man reikia to. Žinau, kad man reikia boksuotis ir ateityje tai darysiu.

Galiu sakyti, kad dar esu jaunas, bet pripažinkime, kad profesionalu esu nuo 20 metų. Mano sąnariai labai nusidėvėjo, o aš gyvenau ne patį švariausią gyvenimą. Tarp kovų būdavau išsipūtęs, vartojau narkotikus, alkoholį, valgiau daug šlykštaus maisto. Dariau visus dalykus, kurių sportininkai neturėtų daryti. Atsižvelgiant į tai, kaip gyvenau, 34-erių jau esu ganėtinai senas“, – pasakojo T.Fury.