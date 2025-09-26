Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

NT plėtros asociacija traukiasi iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos

2025-09-26 14:16 / šaltinis: BNS
2025-09-26 14:16

Nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) traukiasi iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPK), penktadienį pranešė asociacija. 

Mindaugas Statulevičius (LNTPA nuotr.)

Nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) traukiasi iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPK), penktadienį pranešė asociacija. 

0
Jos teigimu, LPK kryptys ir prioritetai vis mažiau dera su asociacijos interesais. 

„Kiekvienai verslo organizacijai svarbu, kad jos balsas būtų girdimas platesniame verslo diskurse. (...) Pastaruoju metu LPK veikloje stebėjome prioritetų skirtumus ir nepakankamą dėmesį klausimams, kurie itin aktualūs nekilnojamojo turto plėtros miestuose darbotvarkei“, – pranešime sakė asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.

Anot jo, asociacija išlieka atvira partnerystei su LPK siekiant bendrų tikslų Lietuvos verslui

M. Statulevičius liepą BNS sakė, jog valdyboje svarstymai pasitraukti iš LPK buvo vieningi, o labiausiai juos lėmė LPK palaikymas Regionų ministerijos steigimui. 

LNTPA vienija 99 nekilnojamojo turto vystytojų, vertintojų, finansuotojų, tarpininkavimo ir teisines paslaugas teikiančias bendroves bei kitas NT versle dirbančias įmones. 

BNS rašė, kad Pramoninkų konfederaciją liepą paliko Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės bei Lietuvos statybininkų asociacijos.  Be to, organizaciją nuo šių metų pradžios paliko Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, o prieš metus – Turizmo rūmai, kurie vienija Kempingo asociaciją, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociaciją ir kt.

