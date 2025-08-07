„Nissan“ pradeda derybas dėl darbo vietų mažinimo Europoje

Pasak bendrovės vidaus dokumentų ir darbuotojams išsiųstų el. laiškų, konsultacijos vyksta su „Nissan Automotive Europe“ atstovais. Šioje regioninėje būstinėje, įsikūrusioje Montigny-le-Bretonneux mieste netoli Paryžiaus, dirba apie 560 žmonių. Be Europos, biuras koordinuoja bendrovės veiklą Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Indijoje ir Okeanijoje.
Kaip nurodoma dokumentuose, pirmiausia bus siekiama susitarti dėl savanoriško darbuotojų išėjimo, o priverstinių atleidimų būtų imamasi tik kraštutiniu atveju. Derybos turėtų baigtis iki spalio 20 d., o galutinės detalės darbuotojams bus pristatytos lapkritį.
„Siekdami užtikrinti skaidrumą ir paisyti visų pusių interesų, visą procesą vykdome kruopščiai ir laikydamiesi visų teisinių reikalavimų“, – liepos 31 d. darbuotojams adresuotame laiške teigė Massimiliano Messina, „Nissan“ viceprezidentas regione. Jis taip pat pabrėžė, kad galutiniai sprendimai dar nėra priimti.
Nuo šių metų balandžio pareigas einantis „Nissan“ vadovas Ivanas Espinosa paskelbė apie plataus masto pertvarką, pagal kurią numatyta sumažinti 15 proc. darbuotojų skaičių, globalią gamybos apimtį apkarpyti beveik trečdaliu – iki 2,5 mln. automobilių per metus, o gamyklų skaičių – nuo 17 iki 10.
Restruktūrizacija turėtų padėti sutaupyti apie 500 mlrd. Japonijos jenų (apie 3,4 mlrd. JAV dolerių). Tai yra atsakas į vis dar silpnus pardavimus Kinijos ir JAV rinkose bei anksčiau pasirinktos ekspansyvios strategijos pasekmes.
Pastarosiomis savaitėmis „Nissan“ paskelbė, kad iki 2025 m. kovo uždarys gamybą Civaco gamykloje Meksikoje, iki 2027 m. kovo nutrauks veiklą „Nissan-Shatai“ gamykloje Japonijos Šonano regione, o iki 2028 m. pabaigos – ir Oppamos gamykloje Japonijoje.
Pasak 2024 m. spalį paskelbto bendrovės įvairovės ataskaitos, „Nissan“ regione, apimančiame Europą, Afriką, Artimuosius Rytus, Indiją ir Okeaniją, dirba beveik 19 tūkst. žmonių, iš kurių apie 60 proc. – Europoje.
