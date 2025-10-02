Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Nedarbas euro zonoje neišsilaikė rekordiškai žemame lygyje

2025-10-02 13:54 / šaltinis: BNS
2025-10-02 13:54

Dėl sezoniškumo pakoreguotas nedarbas euro zonoje rugpjūtį paaugo nuo ankstesnį mėnesį pasiekto rekordiškai žemo 6,2 proc. lygio iki 6,3 proc., parodė Eurostato ketvirtadienį paskelbti duomenys.

ECB atnaujino euro zonos ekonomikos augimo ir infliacijos prognozes

Dėl sezoniškumo pakoreguotas nedarbas euro zonoje rugpjūtį paaugo nuo ankstesnį mėnesį pasiekto rekordiškai žemo 6,2 proc. lygio iki 6,3 proc., parodė Eurostato ketvirtadienį paskelbti duomenys.

0

Ekspertai prognozavo, kad nedarbo lygis per mėnesį nepakis, rašo portalas „Trading Economics“. 

Bedarbių skaičius per mėnesį padidėjo 11 tūkst. iki 10,842 mln., bet buvo 15 tūkst. mažesnis negu pernai rugpjūtį.

Tuo tarpu jaunimo nedarbo lygis rugpjūtį sudarė 14 proc. ir buvo žemiausias nuo 2023 metų kovo.

Žvelgiant į didžiausius bloko ūkius, aukščiausi nedarbo lygiai tebebuvo Ispanijoje (10,3 proc.), Prancūzijoje (7,5 proc.) ir Italijoje (6 proc.), o žemiausi – Vokietijoje (3,7 proc.) ir Nyderlanduose (3,9 proc.). 

2024 metų rugpjūtį nedarbo lygis bendros valiutos bloke taip pat sudarė 6,3 procento.

Pasak banko ING ekonomisto Berto Colijno (Berto Koleino), nedarbas yra arti rekordiškai žemo lygio tuo metu, kai ekonomika esant dideliam neapibrėžtumui vis dar lėtai auga.

Anot jo, nors nedarbo lygis kiek padidėjo, darbo rinka iš esmės rodo atsparumą.

Visoje Europos Sąjungoje (ES) nedarbo lygis rugpjūtį nepakito ir sudarė 5,9 procento. Tačiau jaunimo nedarbo lygis pakilo nuo 14,4 proc. ankstesnį mėnesį iki 14,6 procento.

