Euro zonos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo

Visoje Europos Sąjungoje (ES) vartotojų pasitikėjimas taip pat kiek sustiprėjo – atitinkamas indeksas paaugo 0,5 punkto – nuo minus 14,8 punkto rugpjūtį iki minus 14,3 punkto.
Pasak Komisijos, vartotojai rugsėjį ne taip pesimistiškai vertino savo namų ūkio finansinę padėtį ateityje ir reiškė didesnius ketinimus per ateinančius dvylika mėnesių įsigyti didesnių pirkinių.
Tuo tarpu jų vertinimai dėl buvusios savo namų ūkio finansinės padėties ir lūkesčiai dėl bendros šalies ekonomikos būklės iš esmės nepakito.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!