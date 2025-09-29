Kalendorius
Euro zonos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo

2025-09-29 12:27 / šaltinis: BNS
2025-09-29 12:27

Euro zonos vartotojų pasitikėjimo indeksas, kurį skaičiuoja Europos Komisija, rugsėjį pakilo nuo minus 15,5 punkto rugpjūtį iki minus 14,9 punkto.

ECB atnaujino euro zonos ekonomikos augimo ir infliacijos prognozes

Euro zonos vartotojų pasitikėjimo indeksas, kurį skaičiuoja Europos Komisija, rugsėjį pakilo nuo minus 15,5 punkto rugpjūtį iki minus 14,9 punkto.

0

Visoje Europos Sąjungoje (ES) vartotojų pasitikėjimas taip pat kiek sustiprėjo – atitinkamas indeksas paaugo 0,5 punkto – nuo minus 14,8 punkto rugpjūtį iki minus 14,3 punkto.

Pasak Komisijos, vartotojai rugsėjį ne taip pesimistiškai vertino savo namų ūkio finansinę padėtį ateityje ir reiškė didesnius ketinimus per ateinančius dvylika mėnesių įsigyti didesnių pirkinių.

Tuo tarpu jų vertinimai dėl buvusios savo namų ūkio finansinės padėties ir lūkesčiai dėl bendros šalies ekonomikos būklės iš esmės nepakito. 

