Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Euro zonos ekonomika antrąjį metų ketvirtį augo 0,1 proc., ES – 0,2 proc., rodo galutiniai duomenys

2025-09-05 13:02 / šaltinis: BNS
2025-09-05 13:02

Euro zonos ekonomika balandį-birželį, palyginti su ankstesniu trijų mėnesių laikotarpiu, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,1 proc., penktadienį skelbia Eurostatas, remdamasis galutiniais duomenimis.

Italijos skola, siekianti 132 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), yra antra pagal dydį euro zonoje po Graikijos (nuotr. SCANPIX)

Euro zonos ekonomika balandį-birželį, palyginti su ankstesniu trijų mėnesių laikotarpiu, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,1 proc., penktadienį skelbia Eurostatas, remdamasis galutiniais duomenimis.

REKLAMA
2

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros skaičiavimais, per metus (palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu) 20 šalių vienijančio bendros valiutos bloko bendrasis vidaus produktas padidėjo 1,5 procento.

Sausį-kovą euro zonos ekonomika augo 0,6 proc. per metų ketvirtį ir 1,5 proc. per metus.

Visos ES ekonomika balandį-birželį plėtėsi 0,2 proc. per metų ketvirtį, 1,6 proc. per metus (sausį-kovą – atitinkamai 0,5 proc. ir 1,7 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų