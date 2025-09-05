Euro zonos ekonomika antrąjį metų ketvirtį augo 0,1 proc., ES – 0,2 proc., rodo galutiniai duomenys

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros skaičiavimais, per metus (palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu) 20 šalių vienijančio bendros valiutos bloko bendrasis vidaus produktas padidėjo 1,5 procento.
Sausį-kovą euro zonos ekonomika augo 0,6 proc. per metų ketvirtį ir 1,5 proc. per metus.
Visos ES ekonomika balandį-birželį plėtėsi 0,2 proc. per metų ketvirtį, 1,6 proc. per metus (sausį-kovą – atitinkamai 0,5 proc. ir 1,7 proc.).
