  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Euro zonos pramonė liepą augo 0,3 proc., visos ES – 0,2 proc.

2025-09-16 12:48 / šaltinis: BNS
2025-09-16 12:48

Euro zonos pramonės gamyba liepą, palyginti su ankstesniu mėnesiu, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,3 proc., o visos Europos Sąjungos – 0,2 proc., antradienį skelbia Eurostatas.

ECB atnaujino euro zonos ekonomikos augimo ir infliacijos prognozes



0

Birželį ES pramonė susitraukė 0,4 proc., o vien tik euro zonos – 0,6 procento.

Sparčiausias augimas liepą per mėnesį užfiksuotas Kroatijoje (2,6 proc.), Vengrijoje ir Slovėnijoje (po 2,1 proc.), o giliausias nuosmukis - Estijoje (5,5 proc.), Maltoje (4,7 proc.), Švedijoje (3,9 proc.).



Per metus (liepą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu) euro zonos ir visos ES pramonė augo 1,8 procento.

Solidžiausiai per metus augo Latvijos (9,8 proc.), Airijos (8,1 proc.), Švedijos (4,1 proc.), tuo tarpu labiausiai susitraukė Bulgarijos (8,3 proc.), Liuksemburgo (4,7 proc.), Slovakijos (4,6 proc.) pramonė.

