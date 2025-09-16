Euro zonos pramonė liepą augo 0,3 proc., visos ES – 0,2 proc.

Birželį ES pramonė susitraukė 0,4 proc., o vien tik euro zonos – 0,6 procento.
Sparčiausias augimas liepą per mėnesį užfiksuotas Kroatijoje (2,6 proc.), Vengrijoje ir Slovėnijoje (po 2,1 proc.), o giliausias nuosmukis - Estijoje (5,5 proc.), Maltoje (4,7 proc.), Švedijoje (3,9 proc.).
Per metus (liepą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu) euro zonos ir visos ES pramonė augo 1,8 procento.
Solidžiausiai per metus augo Latvijos (9,8 proc.), Airijos (8,1 proc.), Švedijos (4,1 proc.), tuo tarpu labiausiai susitraukė Bulgarijos (8,3 proc.), Liuksemburgo (4,7 proc.), Slovakijos (4,6 proc.) pramonė.
