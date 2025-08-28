Euro zonos vartotojų pasitikėjimo indeksas šį mėnesį smuktelėjo

Europos Komisijos paskelbti naujausi reguliariai atliekamų tyrimų duomenys rodo, jog 20-ies bendros valiutos valstybių bloko vartotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį mėnesį nukrito nuo minus 14,7 punkto iki minus 15,5 punkto.
Rezultatas pateisino pagal „Trading Economics“ skelbiamas su tyrimu nesusijusių analitikų prognozes.
Europos Komisijos taip pat skelbiamas visos Europos Sąjungos vartotojų pasitikėjimo indeksas sumenko nuo minus 14,8 punkto liepą iki minus 14,8 punkto rugpjūtį.
Vartotojai tapo pastebimai pesimistiškesni dėl numatomos savo namų ūkių finansinės padėties, o jų požiūris į platesnę ekonomiką ir ankstesnę namų ūkių finansinę padėtį išliko santykinai mažiau neigiamas. Nepaisant to, bendro pasitikėjimo nuosmukį iš dalies kompensavo padidėję ketinimai per ateinančius 12 mėnesių įsigyti didesnės vertės prekių.
