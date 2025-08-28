Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Euro zonos vartotojų pasitikėjimo indeksas šį mėnesį smuktelėjo

2025-08-28 12:54 / šaltinis: BNS
2025-08-28 12:54

Euro zonos vartotojų pasitikėjimas šį mėnesį pablogėjo, išliko prasčiausias nuo balandžio.

ES vėliava (nuotr. SCANPIX)

Euro zonos vartotojų pasitikėjimas šį mėnesį pablogėjo, išliko prasčiausias nuo balandžio.

REKLAMA
0

Europos Komisijos paskelbti naujausi reguliariai atliekamų tyrimų duomenys rodo, jog 20-ies bendros valiutos valstybių bloko vartotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį mėnesį nukrito nuo minus 14,7 punkto iki minus 15,5 punkto.

Rezultatas pateisino pagal „Trading Economics“ skelbiamas su tyrimu nesusijusių analitikų prognozes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisijos taip pat skelbiamas visos Europos Sąjungos vartotojų pasitikėjimo indeksas sumenko nuo minus 14,8 punkto liepą iki minus 14,8 punkto rugpjūtį.

Vartotojai tapo pastebimai pesimistiškesni dėl numatomos savo namų ūkių finansinės padėties, o jų požiūris į platesnę ekonomiką ir ankstesnę namų ūkių finansinę padėtį išliko santykinai mažiau neigiamas. Nepaisant to, bendro pasitikėjimo nuosmukį iš dalies kompensavo padidėję ketinimai per ateinančius 12 mėnesių įsigyti didesnės vertės prekių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų