Naujų žvalgybinių lėktuvų besidairančios NATO sąjungininkės nusigręžė nuo „Boeing“

Vakarų karinis aljansas 2023 m. paskelbė, kad jo narės, siekdamos sustiprinti savo pajėgumus prieš Rusiją, įsigis šešis lėktuvus „Boeing Wedgetail“, ir tai bus vienas iš didžiausių kada nors įvykdytų bendrų pirkimų.
Tačiau Nyderlandų gynybos ministerija pareiškė, kad šešių NATO šalių konsorciumas nusprendė lėktuvų „Boeing“ nebepirkti, nes liepos mėnesį JAV nutraukė savo dalyvavimą šiame projekte.
Priėmus tokį sprendimą, atsiveria durys pirkti Europos gamybos orlaivius, nes Vašingtono sąjungininkai, abejodami JAV prezidento Donaldo Trumpo paramos patikimumu, siekia sustiprinti savo gamintojus.
„JAV pasitraukimas rodo, kaip svarbu kuo daugiau investuoti į Europos pramonę“, – sakė Nyderlandų gynybos ministro pavaduotojas Gijsas Tuinmanas.
Dabartinio NATO žvalgybinių lėktuvų AWACS parko, vadinamo aljanso „akimis danguje“, tarnavimas baigsis 2035 m.
NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad padarys viską, jog sprendimas dėl jų pakeitimo būtų priimtas kuo greičiau.
Šiuos naikintuvus aljansas centralizuotai valdo iš savo Geilenkircheno oro bazės Vokietijoje, o žvalgybos informacija dalijasi visos 32 NATO narės.
