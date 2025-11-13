 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Naujų žvalgybinių lėktuvų besidairančios NATO sąjungininkės nusigręžė nuo „Boeing“

2025-11-13 19:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 19:01

NATO šalys atsisakė planų įsigyti JAV gamybos lėktuvų „Boeing“, kurie turėjo pakeisti senstančią aljanso žvalgybinių lėktuvų flotilę, ketvirtadienį pranešė Nyderlandai – toks sprendimas buvo priimtas po to, kai Vašingtonas pasitraukė iš pirkimo programos.

„Boeing“ atnaujina „787 Dreamliner“ pristatymus užsakovams (nuotr. SCANPIX)

NATO šalys atsisakė planų įsigyti JAV gamybos lėktuvų „Boeing“, kurie turėjo pakeisti senstančią aljanso žvalgybinių lėktuvų flotilę, ketvirtadienį pranešė Nyderlandai – toks sprendimas buvo priimtas po to, kai Vašingtonas pasitraukė iš pirkimo programos.

REKLAMA
0

Vakarų karinis aljansas 2023 m. paskelbė, kad jo narės, siekdamos sustiprinti savo pajėgumus prieš Rusiją, įsigis šešis lėktuvus „Boeing Wedgetail“, ir tai bus vienas iš didžiausių kada nors įvykdytų bendrų pirkimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau Nyderlandų gynybos ministerija pareiškė, kad šešių NATO šalių konsorciumas nusprendė lėktuvų „Boeing“ nebepirkti, nes liepos mėnesį JAV nutraukė savo dalyvavimą šiame projekte.

REKLAMA
REKLAMA

Priėmus tokį sprendimą, atsiveria durys pirkti Europos gamybos orlaivius, nes Vašingtono sąjungininkai, abejodami JAV prezidento Donaldo Trumpo paramos patikimumu, siekia sustiprinti savo gamintojus.

REKLAMA

„JAV pasitraukimas rodo, kaip svarbu kuo daugiau investuoti į Europos pramonę“, – sakė Nyderlandų gynybos ministro pavaduotojas Gijsas Tuinmanas.

Dabartinio NATO žvalgybinių lėktuvų AWACS parko, vadinamo aljanso „akimis danguje“, tarnavimas baigsis 2035 m.

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad padarys viską, jog sprendimas dėl jų pakeitimo būtų priimtas kuo greičiau.

Šiuos naikintuvus aljansas centralizuotai valdo iš savo Geilenkircheno oro bazės Vokietijoje, o žvalgybos informacija dalijasi visos 32 NATO narės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų