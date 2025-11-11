 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pranešta apie neatpažintą objektą virš Lietuvos oro erdvės – NATO naikintuvai kilo skubiai

2025-11-11 12:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:06

Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

1

Ministerijos duomenimis, praėjusį trečiadienį naikintuvai buvo pakelti, siekiant patikrinti neatpažintą objektą Lietuvos oro erdvėje. Vis tik objektas nebuvo aptiktas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrą kartą NATO naikintuvai buvo pakelti penktadienį. Orlaiviai skrido atpažinti orlaivio TU-134. Pastarasis skrido tarptautine oro erdve Iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.

Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.

