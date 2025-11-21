Naujo pobūdžio grėsmė: Europos oro uostai jau domisi kontrabandinių balionų trikdomo Vilniaus patirtimi

„Aviakompanijoms (į Lietuvą skraidinančioms užsienio oro bendrovėms – BNS) turbūt reikia pirmiausia pasakoti, kad tai yra naujo pobūdžio grėsmė. Europoje iš tiesų nelabai yra pavyzdžių ir domisi ir kiti Europos oro uostai ta mūsų praktika, kaip mes dirbame su šita situacija“, – Kauno oro uoste penktadienį žurnalistams sakė S. Bartkus.
„Pietų Korėjoj yra panašios atakos organizuojamos. Bet kol kas aviakompanijos daugiau turbūt adaptuoja savo operacijas būtent prisitaikant prie tos situacijos“, – pridūrė LTOU generalinis direktorius.