Ministerija pratęsė kvietimą gauti paramą šiems įrenginiams

Ministerijos duomenimis, per mėnesį nuo kvietimo paskelbimo gyventojai pateikė paraiškų už 3,2 mln. eurų, o kompleksinei priemonei iš viso skirta 5,3 mln. eurų. Tad likus lėšų, terminas buvo pratęstas.
Pretenduoti į paramą gali gyventojai, norintys įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos kaupiklį su ne didesne kaip 1 kW leistina galia.
Bendra paramos suma vienam pareiškėjui sieks 5 012 eurų.
Paraiškos paramai gauti priimamos iki sausio 30 dienos arba kol baigsis kvietimui skirtų lėšų suma.