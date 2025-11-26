 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija pratęsė kvietimą gauti paramą šiems įrenginiams

2025-11-26 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 13:47

Energetikos ministerija iki kitų metų sausio pabaigos pratęsė kvietimą teikti paraiškas paramai saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsirengti.

Grynieji pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Energetikos ministerija iki kitų metų sausio pabaigos pratęsė kvietimą teikti paraiškas paramai saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsirengti.

REKLAMA
0

Ministerijos duomenimis, per mėnesį nuo kvietimo paskelbimo gyventojai pateikė paraiškų už 3,2 mln. eurų, o kompleksinei priemonei iš viso skirta 5,3 mln. eurų. Tad likus lėšų, terminas buvo pratęstas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pretenduoti į paramą gali gyventojai, norintys įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos kaupiklį su ne didesne kaip 1 kW leistina galia. 

Bendra paramos suma vienam pareiškėjui sieks 5 012 eurų.

Paraiškos paramai gauti priimamos iki sausio 30 dienos arba kol baigsis kvietimui skirtų lėšų suma.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų