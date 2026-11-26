Anot jos, „Orlen Lietuva“ yra pagrindinis rajono darbdavys, įmonėje dirba daugiau nei 1,5 tūkst. žmonių.
„Žinoma, tai yra ir mokesčių mokėtojas – mums kaip savivaldai tai yra ir gyventojų pajamų mokestis, ir nekilnojamojo turto, taršos mokestis. Šitoje vietoje turbūt tikrai turime didesnes pajamas nei visi kiti rajonai aplinkiniai“, – LRT radijui teigė merė.
Mažeikių rajono merė: „Orlen Lietuva“ nutraukus veiklą gamykloje, pasekmės būtų skaudžios
Skaičiuojama, kad „Orlen Lietuva“ uždarymas iš viso paliestų apie 5 tūkst. darbuotojų, nes įmonę aptarnauja dešimtys kitų bendrovių.
„Negauname išskaidymo (mokesčių dalies – ELTA) pagal įmones, (…) bet be abejonės, kaip Lietuvai būtų skaudu, taip ir Mažeikių rajono savivaldybei būtų skaudu“, – tikino R. Matulaitienė.
Naujas apmokestinimas planuojamas valdantiesiems ieškant būdų surinkti daugiau pajamų į biudžetą, be to, akcentuojama, kad prasidėjus konfliktui Irane naftos sektoriaus įmonės uždirbo daug papildomo pelno.
Interviu Eltai premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad naujojo įmonės „Orlen Lietuva“ mokesčio schema galėtų būti paremta ne bendrovės gautu pelnu, bet įmonės apyvarta.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujojo mokesčio dizainas yra antraeilis klausimas, pabrėžė, kad turėtų būti taikomas horizontaliai sektoriaus įmonėms, taip pat tikino įiuo klausimu kol kas „negavęs jokių signalų“ iš Lenkijos premjero ir prezidento.
Lietuvai ruošiant naują mokestį, Lenkijos energetikos koncerno „Orlen“ vadovas Ireneuszas Fafara teigė, kad bendrovė kad turi nuspręsti, ką daryti su projektu „BoB“ („Bottom of the Barrel“), pagal kurį bendrovės naftos perdirbimo gamykloje Lietuvoje numatyta pastatyti pažangų giluminio naftos perdirbimo įrenginį.
„Orlen Lietuva“ pernai nutraukė 970 mln. eurų vertės žaliavos likučio konversijos įrenginio statybų sutartį su pagrindine projekto rangove Jungtinės Karalystės (JK) „Petrofac“, kuri susiduria su finansiniais iššūkiais.
Bendrovės pernai sudarytame susitarime su Vyriausybe numatyta, kad Lietuva šiam projektui skirs kiek daugiau nei 8 proc. bendrų projekto kaštų vertės paramą, kuri sudaro apie 54 mln. eurų, yra suderinta su Europos Komisija (EK).
„Orlen Lietuva“ – vienintelė naftą perdirbanti bendrovė Baltijos šalyse, Lietuvoje valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ir Būtingės naftos terminalą.