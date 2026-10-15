Finansų ministras: „Orlen Lietuvos“ viršpelnio apmokestinimas būtų rizikingas santykiams su Lenkija

Pasak Taurimo Valio, tai būtų rizikingas sprendimas dvišalių santykių kontekste, o finansinė nauda valstybei būtų menka.
„Yra aibė rizikų, susijusių su tarptautiniais santykiais. Ir mes gavome neformaliai ir išvadą iš Užsienio reikalų ministerijos, jog jie nebūtų linkę pritarti dėl tam tikrų rizikų, atsirandančių dėl dvišalių santykių, tai tikrai šitą klausimą esame detaliai išanalizavę. Rizikos didelės, poveikis išskaidrintas mažas – nuo nulio iki 46 mln. eurų, o mūsų situacija kardinaliai skiriasi nuo Lenkijos situacijos“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė T. Valys.
Liberalas Simonas Gentvilas tvirtino, kad Lenkijoje toks mokestis jau įvestas.
„Koks planas, ką planuojate daryti šiuo klausimu?“ – finansų ministro klausė S. Gentvilas.
Laikiną mokestį degalų didmenininkams žadėjo inicijuoti buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.